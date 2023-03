Proara realiza a “Páscoa Solidária” no Aracy

SIGA O SCA NO

Crianças carentes são atendidas pelo projeto Proara - Crédito: Divulgação

O Projeto Social Proara, que atende crianças do grande Cidade Aracy, está realizando a “Páscoa Solidária”. O programa consiste na arrecadação de ovos de chocolate que serão doados para crianças e adolescentes.

A ação social será realizada até o dia 31 de março e as doações poderão ser realizadas na rua Reinaldo Pizani, s/n, Cidade Aracy II, em São Carlos. O endereço é a sede do Centro da Juventude Lauriberto José Reyes.

De acordo com os organizadores, a meta é tentar arrecadar pelo menos 248 ovos de chocolate e atender as crianças que frequentam o projeto social da comunidade do Aracy.

As doações podem ser feitas de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 16h. Maiores informações podem ser obtidas pelo fone (WhatsApp) 16 99410-8712.

