Primeiro dia de reunião do Conselho Estadual do Idoso tem a participação de 95 municípios em São Carlos

Crédito: Divulgação

A cidade de São Carlos recebeu, nesta segunda-feira, 27, a 1ª Reunião Descentralizada do Conselho Estadual do Idoso em 2023. O evento acontece no salão Cenacon do Hotel Nacional Inn e se trata de uma parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social.

No primeiro dia de evento, assuntos relativos ao Pacto Nacional de Implementação dos Direitos da Pessoa Idosa, os desafios à proteção social de pessoas idosas e a gestão do Fundo Municipal para o Idoso ditaram o ritmo dos trabalhos. As palestras “Envelhecimento Saudável e Políticas Públicas”, com a Prof.ª Dra. Suzana de Paiva, da Unesp Araraquara, e “Desafios para a Proteção Social de Pessoas Idosas: Convivência, Participação e Oferta de Cuidado”, com a especialista em Políticas para o Envelhecimento e servidora da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, Elaine Moura, completaram as atividades.

De acordo com a organização, 330 pessoas participaram do evento. A secretária municipal de Cidadania e Assistência Social, Vanessa Soriano, que representou o prefeito Airton Garcia na ocasião, destacou o número e a relevância de São Carlos abrigar o evento. “Ter a nossa cidade escolhida como sede da primeira reunião descentralizada é muito importante para nós. São 330 pessoas inscritas, de 95 municípios, que vêm para São Carlos trocar várias experiências sobre Fundo Municipal do Idoso, o papel dos Conselhos, entre outras atividades. Estima-se que 20% da população mundial em 2050 será formada por pessoas idosas, então é importante que a gente discuta isso em São Carlos com municípios da região e de todo o Estado”, lembra Vanessa.

O vice-prefeito Edson Ferraz, que também esteve presente, ressalta os benefícios que a conferência traz para toda a região. “Ficamos felizes por São Carlos ser escolhida para sediar a reunião descentralizada e, certamente, muitas ações serão definidas e terão rumos futuros. Hoje, temos aqui 95 cidades discutindo não a questão do idoso, mas das pessoas que trabalharam e que precisam de uma atenção. São Carlos tem um trabalho diferenciado, portanto é uma troca de relação e de informação que quem ganha com isso é essa comunidade tão grande, que é a população idosa”, disse Ferraz.

Representando a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, o coordenador de Ação Social, Itamar Paulo de Souza, mencionou que esta é uma iniciativa de estreitamento de vínculos do Palácio dos Bandeirantes com as prefeituras. “Essa descentralização é muito importante para que possamos estar perto das nossas diretorias regionais e entender melhor as especificidades e características das cidades. Isso mostra a aproximação do Estado com os municípios em uma grande preocupação que temos, que é o envelhecimento. Estamos aqui para construir um plano, ouvindo todos quanto às necessidades e expectativas”, ressalta Itamar.

Paulo Albano Filho, diretor técnico da Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (DRADS Araraquara), também parabenizou São Carlos por recepcionar a causa. “É um município parceiro e uma referência quanto a políticas de assistência social. É muito legal fazer o evento aqui por ser uma cidade acolhedora, com infraestrutura e organização de equipe muito boas”, avalia.

Já a presidente do Conselho Estadual do Idoso, Kelen Garcia, elencou as oportunidades que São Carlos oferece para a discussão do tema relacionado ao envelhecimento saudável. “É a primeira reunião descentralizada do Conselho Estadual do Idoso e estamos muito felizes porque São Carlos nos recebeu. O intuito desta reunião é trazer o Conselho Estadual para mais perto dos municípios. Precisamos dar informações e capacitações para que o conselheiro municipal faça política pública para a pessoa idosa da melhor maneira possível e nada melhor do que uma reunião descentralizada, saindo de São Paulo e indo para o interior, para que isso seja executado. São Carlos é uma cidade que abraçou e que pensa muito parecido com o que a gente pensa e estamos aqui para somar com o município”, finaliza a presidente.

No primeiro dia de evento, também estiveram presentes o secretário municipal de Relações Legislativas e Institucionais, Fernando Carvalho, o presidente da FESC, Eduardo Cotrim, os vereadores André Rebello – que representou o presidente da Câmara Municipal, vereador Marquinho Amaral – e Azuaite Martins de França, além da presidente do Conselho Municipal do Idoso, Margarete Antunes Lopes.

Nesta terça-feira (28/03), será realizado o segundo e último dia de atividades da 1ª Reunião Descentralizada do Conselho Estadual do Idoso. Acompanhe a programação:

9h - Apresentação cultural;

10h - Palestra sobre o funcionamento dos Fundos Municipais da Pessoa Idosa com Christiano Sadock, diretor executivo do Conselho Estadual do Idoso, e o auditor fiscal da Receita Federal, Marcos Gregório;

12h - Intervalo/Almoço;

14h- Reunião Plenária do CEI – aberta aos participantes do encontro;

16h30 - Informes;

17h – Encerramento.

