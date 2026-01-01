Primeiro bebê de 2026 nascido na Maternidade Dona Francisca Cintra Silva é menino

Crédito: Divulgação

A Maternidade Dona Francisca Cintra Silva, da Santa Casa de São Carlos, registrou o nascimento do primeiro bebê de 2026 na instituição. O pequeno Lucca Perea Pereira nasceu no dia 1º de janeiro, às 2h06, por parto normal, pesando 2.925 gramas.

A mãe, Vitória Cristina Perea, destacou o acolhimento recebido durante o atendimento na maternidade. “Fui muito bem tratada. Todos foram super educados e preocupados tanto comigo quanto com o Lucca, com um amor como se fossem da família mesmo. Só tenho a agradecer a todos”, afirmou.

O provedor da Santa Casa de São Carlos, Antonio Valério Morillas Junior, também comentou o nascimento do primeiro bebê de 2026 na instituição. “Iniciar o ano com o nascimento de uma criança na nossa maternidade é sempre um momento especial. Isso simboliza vida, esperança e reforça o compromisso da Santa Casa com um atendimento humanizado, seguro e de qualidade às mães, bebês e famílias”, afirmou.

A Santa Casa de São Carlos parabeniza a família e deseja muita saúde ao recém-nascido, destacando o trabalho integrado das equipes assistenciais que acompanham gestantes e recém-nascidos desde o pré-parto até o pós-parto, garantindo acolhimento e segurança em todas as etapas do cuidado.

Leia Também