Presidente da Prohab Rodson Magno finaliza cadastro habitacional com mais de 15 mil atendimentos

Foi encerrado hoje, 31, o cadastro habitacional, realizado no Ginásio Milton Olaio Filho, com mais de 15 mil atendimentos.

Para o Presidente da Prohab Rodson Magno, o cadastro foi feito com muita tranquilidade e profissionalismo, graças à colaboração de toda a população e funcionários da Prohab, Prefeitura Municipal, Tiro de Guerra, Defesa Civil e SAAE.

De acordo com Rodson, o cadastramento foi realizado para levantar o déficit habitacional do município e a partir desses dados programar a busca de novos programas habitacionais junto aos governos estadual e federal. “Estou muito feliz com o resultado desse cadastramento, agora a próxima etapa será buscar recursos com o Governo Federal e Estadual para a construção das casas”.

O Presidente da Prohab ainda destacou que o último levantamento do déficit habitacional do município foi feito em 2014, por isso foi importante a realização do cadastro e a atualização dos que já existiam. “É muito importante que as pessoas entendam que neste momento foi somente um cadastro habitacional e não sorteio de casas ou terrenos, porém, muito em breve teremos novidades”.

Rodson agradece toda a população que contribuiu nesses 13 dias de cadastro e também todos os funcionarios da Prohab, SAAE, Prefeitura Municipal, Defesa Civil e Tiro de Guerra. “Esse comprometimento e parceria foi de grande importância nesses dias de cadastramento. Muito obrigado a todos envolvidos nesse programa”, finaliza.

