Prefeitura retoma obras de requalificação viária na Miguel Petroni

A Prefeitura de São Carlos retomou as obras de requalificação viária na Rua Miguel Petroni, no cruzamento com a Avenida Romualdo Villani e a Rua José Quatrochi, no Jardim Ipanema. A intervenção prevê a ampliação do diâmetro da rotatória existente, com o objetivo de melhorar a organização do tráfego e reduzir conflitos nos cruzamentos.

De acordo com a administração municipal, esta segunda fase da obra deve durar até 20 dias. Durante o período, poderão ocorrer interdições parciais e, em alguns momentos, totais, conforme o avanço das etapas de execução.

Além da readequação geométrica da rotatória, o projeto contempla melhorias no sistema de drenagem pluvial e a atualização da rede de esgotamento sanitário, elevando o padrão da infraestrutura urbana na região.

O secretário adjunto de Mobilidade Urbana, Sebastião Batista, reforçou a necessidade de atenção redobrada por parte dos motoristas. “Pedimos que todos respeitem a sinalização provisória e, quando possível, utilizem rotas alternativas. A colaboração da população é essencial para que possamos concluir essa etapa com segurança e eficiência”, afirmou.

A obra é resultado de diretriz técnica da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, estabelecida como contrapartida da empresa Corpal, em razão de empreendimentos imobiliários na região. O investimento total previsto é de R$ 950 mil, dentro de um conjunto de ações alinhadas ao Plano Diretor do município.

O secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, destacou o caráter estratégico da intervenção. “Estamos ampliando a capacidade de tráfego e oferecendo mais segurança para pedestres e motoristas. Essa intervenção faz parte de um esforço maior para tornar São Carlos uma cidade mais organizada e eficiente em sua circulação”, disse.

Já o prefeito Netto Donato ressaltou que a obra integra o planejamento urbano da cidade. “Essas intervenções na Miguel Petroni são resultado de planejamento e responsabilidade com o crescimento da nossa cidade. Estamos promovendo melhorias estruturais que impactam diretamente a segurança e a mobilidade de motoristas e pedestres. Além da reorganização do tráfego, estamos investindo em drenagem e infraestrutura, preparando a região para o futuro. Sabemos que toda intervenção causa transtornos temporários, mas os benefícios serão permanentes. Seguimos trabalhando para garantir uma São Carlos mais segura, moderna e bem estruturada para todos”, afirmou.