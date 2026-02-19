Prefeitura recebe relatório do CREA-SP sobre inspeção de pontes e viaduto

A Prefeitura de São Carlos recebeu oficialmente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (CREA-SP) e da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos (AEASC) os primeiros relatórios técnicos de inspeção de obras de arte especiais do município.

A iniciativa, apresentada ao prefeito Netto Donato nesta quinta-feira (19/02), no Paço Municipal, faz parte do convênio firmado em dezembro, que previa o cadastramento e a avaliação de pontes, viadutos e passarelas da cidade, sem custo para o município. O objetivo é garantir segurança e prolongar a vida útil dessas estruturas.

Durante a reunião, o chefe da unidade de inspetoria do CREA em São Carlos, Everton Gianlourenço, explicou que o Conselho disponibilizou dois engenheiros especialistas em infraestrutura para realizar inspeções em equipamentos públicos apontados pela Prefeitura como mais antigos. “Eles elaboraram os laudos e apresentamos os resultados ao prefeito e ao secretário, para que definam os próximos passos das manutenções necessárias”, afirmou.

O secretário de Gestão da Cidade e Infraestrutura, Leonardo Lázaro, detalhou que foram vistoriadas quatro estruturas: o viaduto da Avenida Trabalhador São-carlense e três pontes, localizadas na Rua Major Manoel Antônio de Matos, na Alameda dos Heliótropos (Cidade Jardim) e na Rua Ângelo Passeri (Jardim Alvorada). “O trabalho de inspeção serve como etapa preliminar para uma possível reforma. Ele indica a situação atual de cada obra e qual a urgência que precisamos dar no atendimento. O resultado foi positivo: não temos nenhuma obra crítica, o que nos dá tempo para programar os projetos de recuperação”, destacou.

O prefeito Netto Donato ressaltou a importância da parceria institucional. “Somos uma gestão que prioriza parcerias consistentes, e com o CREA e a Associação dos Engenheiros já colhemos frutos. Foram quatro vistorias em pontos estratégicos da cidade. Agora, os relatórios seguem para análise da Secretaria de Gestão da Cidade, que vai definir os reparos e providências necessárias”, disse.

Os relatórios técnicos apontam que as estruturas estão em estado regular, com sinais de envelhecimento e necessidade de manutenção preventiva, mas sem risco imediato de colapso. Entre as recomendações estão limpeza, correção de infiltrações, reforço de drenagem, reparos localizados no concreto e implantação de sinalização de carga máxima para veículos pesados.

Também participou da entrega dos relatórios o vereador Júlio César, assessor da presidente do CREA-SP, Ligia Mackey.

“Com esse diagnóstico inicial, a Prefeitura de São Carlos passa a contar com informações técnicas essenciais para planejar intervenções de forma segura e transparente, garantindo maior confiabilidade e vida útil às obras de arte que sustentam a mobilidade urbana da cidade”, concluiu o prefeito Netto Donato.

