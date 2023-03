Prefeitura promove capacitação com médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu mais uma palestra na última quarta-feira (29/03) sobre cuidados relacionados à saúde mental, em evento ocorrido no auditório do Paço Municipal e com o intuito de qualificar os servidores da atenção básica de saúde – profissionais que atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades de Saúde da Família (USF’s).

A apresentação foi feita pelo médico Denis Evandro Zani, que também é servidor da rede municipal de saúde e atende tanto na atenção básica quanto na especializada, visto que presta serviços no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). A plateia, formada por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, pôde esclarecer dúvidas e propor sugestões.

Conforme a chefe da Seção de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde, Carmen Pereira, a iniciativa faz parte de uma ação constante de capacitação que a pasta tem promovido aos seus servidores. “Queremos falar um pouco sobre o acolhimento do paciente que tem algum sofrimento psíquico ou transtorno psiquiátrico e, com isso, qualificar os profissionais da rede para que as consultas sejam mais efetivas e a população atendida de forma mais qualificada”, explica Carmen.

Segundo ela, mais projetos de aprimoramento serão realizados em breve, abrangendo profissionais de saúde de diversas áreas. “A proposta é que mensalmente a gente faça encontros com esta temática da saúde mental, que é algo bastante diverso, amplo e que, às vezes, fica distante da formação acadêmica. Por isso, nossa proposta é fazer estas palestras para falar um pouco mais sobre isso e aproximar o servidor dos pacientes de uma forma humanizada”, acrescenta.

