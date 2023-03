Prefeitura promove atividades para a Semana da Conscientização sobre as mudanças climáticas

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, promove, na próxima semana, uma programação especial voltada à Semana da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas, tendo por objetivo levar conhecimento e valorização do meio ambiente.

De 13 a 17 de março, uma lista extensa de atividades movimenta locais como o auditório do Paço Municipal e o Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC/USP) com exposições, palestras e plantio de árvores, entre outras iniciativas, e que envolve públicos de todas as idades sobre a questão ambiental.

O evento tem ainda o apoio das secretarias municipais de Educação e de Serviços Públicos, do SAAE, da FESC, do CDCC/USP, da UFSCar, da Diretoria de Ensino – Regional São Carlos, da Pastoral da Ecologia Integral da Diocese de São Carlos e da empresa Capricórnio.

Confira a programação completa da Semana da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas:

13/3 - 2ª feira:

9h | Abertura | Auditório do Paço Municipal | Rua Episcopal, 1.575 - Centro. Apresentação do Projeto Tour Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Apoio: SME, Empresa Capricórnio;

10h15 | Distribuição do livro infantil "O grande livro da água", realizado através do programa Watermark. Ele é um convite a descobertas sobre a água, desde as suas propriedades até a forma que chega aos nossos lares.

ONG Engenheiros Sem Fronteiras – Núcleo São Carlos-SP - Distribuição do livro "Coeducação entre Gerações para a Sustentabilidade", da autora Isabel Georgina Patronis Dominguez, pedagoga e educadora ambiental. Especialista na área, participa de Redes e Movimentos temáticos ligados à Ecologia Integral e Direitos Humanos;

14h | Exposição "São Carlos por suas bacias” - E.E. Profa. Maria Ramos entre os dias 13 a 17 de março. Composta por maquetes, quebra-cabeças e uma sequência de banners contendo textos, ilustrações, fotos, mapas, imagens e depoimentos, contextualizam a ocupação urbana na perspectiva das principais microbacias hidrográficas do município de São Carlos – Projeto do CDCC – Centro de Divulgação Científica e Cultural /USP;

15h30 | Dia da Limpeza Digital - Seja legal e não aqueça o planeta com seu lixo digital;

14/3 - 3ª feira:

9h | Palestra sobre o Descomissionamento da Barragem da UFSCar e Renaturalização do Córrego do Monjolinho.

Palesterante: Prof. Sérgio Henrique Vannucchi Leme de Mattos, Departamento de Hidrobiologia (DHb – UFSCar).

Local: CDCC - Centro de Divulgação Científica e Cultural | R. Nove de Julho, 1.227 - Centro;

10h30 | Distribuição do livro "Coeducação entre Gerações para a Sustentabilidade", da autora Isabel Georgina Patronis Dominguez;

14h | Celebração do Dia Muncial da Água - Projeto Educação para Sustentabilidade - E.E. Maria Ramos no Divisor de Águas.

Palestrantes: Prof. Paulo José Penalva Mancini da E.E. Álvaro Guião, Diretor da Reenvolta Socioambiental, membro da APASC, ONG Veredas; Elen Pilegi Neves, Chefe de Seção de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Distribuição do livro "Coeducação entre Gerações para a Sustentabilidade", da autora Isabel Georgina Patronis Dominguez.

15h30 | Dia da Limpeza Digital

Seja legal e não aqueça o planeta com seu lixo digital;

15/3 - 4 ª feira:

9h | Plantio de 150 mudas com alunos da E.E "Professor Aduar Kemell Dibo"

Local: Mata Ciliar do Córrego do Monjolinho, no final da Rua Irineu Couto, Itamarati.

11h | Dia da Limpeza Digital

Seja legal e não aqueça o planeta com seu lixo digital;

14h | Plantio escola CAIC;

15h30 | Filme: A Carta. Uma mensagem para o Nosso Planeta Terra, baseado na Encíclica Laudato Sí do Papa Francisco.

Local: Cúria Diocesana | Av. José Pereira Lopes, 386 - Vila Prado. Ação da Pastoral da Ecologia Integral da Diocese de São Carlos;

16/3 – 5ª feira:

8h | 14h - Projeto Acordar Literário: Contação de História.

Local: Biblioteca Municipal | Sala Verde | R. São Joaquim, 715 - Vila Monteiro;

17/3 – 6ª feira:

8h | 13h - Visita na ETA - Estação de Tratamento de Água Vila Pureza - Av. Dr. Carlos Botelho, 1.201;

11h | Dia da Limpeza Digital - Seja legal e não aqueça o planeta com seu lixo digital!

