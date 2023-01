Prefeitura notifica empresa RUMO sobre diminuição de vazão no Monjolinho durante intervenção emergencial

Passagem sobre a linha férrea - Crédito: reprodução/Prefeitura Municipal

A Prefeitura de São Carlos notificou oficialmente nesta quarta-feira (04/01/23) a RUMO Logística, empresa concessionária da malha ferroviária paulista, sobre a diminuição da vazão do Córrego Monjolinho em virtude da intervenção emergencial e provisória no aterro da linha férrea realizado pela empresa entre os dias 29 de dezembro de 2022 e 02 de janeiro de 2023.

Após a chuva do dia 28 de dezembro de 2022, quando foram registrados mais de 235 mm, ocorreu um desmoronamento de pedras e do talude, paralisando o tráfego de trens. Em virtude desse problema, a empresa realizou uma obra paliativa para restabelecer a passagem dos trens, porém a Secretaria Municipal de Obras Públicas constatou que a vazão de águas no local diminuiu, o que poderá acarretar, em caso de fortes chuvas, de alagamento ainda maior na Rotatória do Cristo, podendo causar mais prejuízos ao município e iniciativa privada.

A Prefeitura também notificou extrajudicialmente a RUMO quanto ao cumprimento imediato a decisão proferida na Ação Civil Pública 5000872-92.2020.4.03.6115 e 5000366-82.2021.4.03.6115, com a apresentação de projeto de engenharia para a adequação e ampliação da vazão da galeria sob a travessia da linha férrea sobre o Córrego Monjolinho, localizado no Km 208+378m da estrada de ferro, licenciamento ambiental e execução das obras necessárias para adequação.

“A Rotatória do Cristo já sofre com a retenção de águas pluviais, tanto que constantemente registramos problemas no local que atingem várias pessoas e comerciantes da região, causando prejuízos enormes, por isso não podemos admitir que a passagem de água tenha sido reduzida com a colocação de tubulação menor para a passagem das águas”, disse João Muller, secretário de Obras Públicas.

Muller ressaltou, ainda, que um representante da RUMO confirmou que a empresa vai cumprir a decisão judicial e construir uma ponte no local para aumentar a vazão. “Mas o prefeito Airton Garcia também notificou a empresa com relação a execução da obra para que a RUMO nos informe o cronograma. Precisamos urgência neste processo”, finaliza Muller.

A RUMO enviou nota à imprensa com a seguinte informação: " A obra emergencial sobre o Córrego do Monjolinho, cuja primeira etapa foi concluída na segunda (dia 02/01), resultará numa ponte com tamanho adequado à necessidade atual do ponto. A medida paliativa adotada imediatamente corresponde à primeira etapa de uma solução de engenharia mais complexa, cujo cronograma de execução está sendo elaborado pelas áreas técnicas da concessionária, com a máxima urgência".

