Prefeitura licitará mais R$ 3,2 milhões em recape

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, instruiu Processo Administrativo para contratação de empresa especializada na execução de serviços de recapeamento asfáltico, no valor de R$ 3,2 milhões, e que contemplará diversas regiões do município.

A maioria dos recursos é proveniente de emendas parlamentares estaduais, totalizando cerca de R$ 2,2 milhões nesta modalidade, além de uma contrapartida de pouco mais de R$ 1 milhão com recursos dos cofres públicos municipais. As verbas estaduais foram destinadas pelos deputados Carlos Sampaio, Fernando Capez, Itamar Borges e Paulinho da Força, bem como da Casa Civil do Governo do Estado.

Neste processo, serão beneficiadas as ruas João Tonissi (Jardim Hikari), José Favoretto, Vicente Petrilli, Luigi Mazziero e Romildo Bruno (Parque Industrial), Luiz Paulino dos Santos, José Geraldo Machado, Bruno Pauka e José Freitas de Souza (Antenor Garcia) e Avenida São Carlos (entre as ruas Raimundo Corrêa e Santa Cruz), em uma área compreendida de 38.332 m².

De acordo com o secretário municipal de Obras Públicas, João Muller, a junção de forças entre agentes do município e do Estado foi fundamental para a viabilização dos recursos. “Com apoio dos nossos vereadores junto aos deputados estaduais e o respaldo do prefeito Airton Garcia, conseguimos um valor significativo para investimento em recapeamento de vias públicas. Se tudo der certo, dentro do direito administrativo e seus procedimentos, acredito que licitaremos até o final de março e executaremos as obras até o final do primeiro semestre”, disse Muller.

De acordo com o secretário de Governo, Netto Donato, além deste processo que será aberto, a Prefeitura tem mais três licitações em andamento para recapeamento asfáltico. “Vamos atender ruas e bairros como Valparaíso, Jardim São Rafael, Jardim Tangará, Jardim Paulistano e Jóquei Club, com investimento aproximado de mais R$ 2,1 milhões na somatória dos três processos”, explicou Donato.

O prefeito Airton Garcia disse que até o fim do seu segundo mandato quer recapear mais de 90% das vias da cidade. “Também estamos aguardando R$ 15 milhões via DesenvolveSP para levar o serviço de recape para outras regiões da cidade”, finalizou o prefeito de São Carlos.

