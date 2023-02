Prefeitura inicia mutirão de limpeza no Itamaraty

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, iniciou na última segunda-feira, 13, um mutirão de limpeza no Jardim Itamaraty. Assim como foi realizado no bairro Cidade Aracy, as equipes estão cuidando da zeladoria das áreas públicas e promovendo o trabalho de limpeza mecânica com tratores, roçada, capinação, operação tapa-buraco e poda de árvores.

De acordo com o secretário de Serviços Públicos, Mariel Olmo, inicialmente está sendo realizada a limpeza das áreas públicas. “Iniciamos pela praça principal do bairro e agora seguimos para outras áreas, na sequência vamos entrar com o tapa-buraco e desobstrução de boca de lobos”, disse Olmo.

As equipes vão ficar durante toda essa semana trabalhando no bairro. “Primeiro atendemos o Cidade Aracy, porém como a região é muita extensa, ficamos duas semanas lá. Aqui no Itamaraty acreditamos que até na sexta todos os serviços sejam finalizados”, finalizou Mariel Olmo.

José Augusto Santana, secretário adjunto de Serviços Públicos, ressaltou que além do Jardim Itamaraty, outras equipes terceirizadas estão finalizando a limpeza dos cemitérios Nossa Senhora do Carmo e Santo Antônio de Pádua. “Além do mutirão continuamos trabalhando em outros locais da cidade, principalmente com as equipes de limpeza e tapa-buraco e ainda vamos voltar com tapa buraco no bairro Cidade Aracy, já que com a chuva não conseguimos terminar. Na próxima semana estaremos com mais uma equipe”, revela o secretário adjunto.

As equipes de limpeza e de tapa-buraco estão trabalhando na avenida Getúlio Vargas e na rua XV de Novembro por ser um grande corredor com fluxo intenso de veículos.

Já o próximo bairro a receber o mutirão da limpeza é o Pacaembu, depois Vila Nery (na região da escola Juliano Neto) e na sequência a avenida Grécia.

