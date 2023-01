Prefeitura inicia limpeza de locais afetados pela chuva; confira os pontos de interdição

SIGA O SCA NO

Crédito: redes sociais

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos informa que em virtude da forte chuva ocorrida na noite desta segunda-feira (23), inicia a partir das 8h desta terça (24), a limpeza dos seguintes locais: centro (baixada do mercado), Rotatória da Educativa, Rotatória do Cristo (não ocorreu alagamento, mas desceu muita terra) e na Serra do Cidade Aracy (além da limpeza será feita a supressão de algumas árvores). Ocorrerá interdição dessas vias para que o serviço seja realizado. Os Agentes de Trânsito estarão nesses locais para orientar os motoristas.

