Prefeitura finaliza obra de ampliação do Cemei Renato Jensen

A Prefeitura de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Educação (SME), vai entregar no próximo sábado, 15, às 10h, a ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Renato Jensen, localizada no Jardim Zavaglia e que atende atualmente 175 alunos na faixa etária de 2 a 6 anos.

Inaugurada em 23 de junho de 2022, o Cemei Renato Jensen, tinha 482,40 m2 de área construída, mas como o projeto da escola foi feito já faz algum tempo, a demanda aumentou no bairro e a SME construiu mais duas salas e sanitários tornando a unidade planejada para atender a demanda também dos bairros Antenor Garcia e Ipê Mirim, um investimento de R$ 330.498,86.

“O objetivo da intervenção no Cemei Renato Jensen foi de oferecer um espaço amplo e adequado para atender mais crianças. Uma obra devidamente planejada para atender a faixa etária de 2 a 6 anos”, disse o secretário de Educação, Roselei Françoso.

O secretário de Educação disse, ainda, que foi construído um playground com cobertura na escola. “Os recursos para essa cobertura são provenientes de uma emenda parlamentar da época que eu estava vereador”, anunciou o secretário.

