Prefeitura faz força-tarefa e libera o trânsito na avenida São Carlos após queda de árvore

Com o incidente, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito e do Corpo de Bombeiros, isolou a área atingida e, na sequência, as equipes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e do Corpo de Bombeiros iniciaram o trabalho de corte da árvore caída, que precisou de seis caminhões para ser totalmente removida do local. Feito isso, ocorreu a varrição e lavagem da via para que a liberação parcial e, posteriormente, total fosse realizada.



Três pessoas foram atingidas pela queda da árvore e atendidas pelos dispositivos do poder público municipal – Corpo de Bombeiros e SAMU. Duas delas tiveram ferimentos leves e uma terceira, de 25 anos, teve suspeita de fratura em dois lugares e encaminhada de ambulância para a Santa Casa, com quadro estável.



Segundo o diretor do Departamento de Defesa Civil, Pedro Caballero, a árvore não estava comprometida e caiu por conta das fortes chuvas dos últimos dias. “A árvore colapsada é um jacarandá que tem em torno de 100 anos de existência, com copa de 30 metros. Essa árvore captura 500 litros de água na folhagem e essa água capturada pesa. Nota-se que, do lado da avenida, ela tinha mais luz solar, então a copa tinha um tamanho maior sobre a avenida. O solo está encharcado, por conta de uma semana de chuva, e a raiz não aguentou. Era uma árvore sadia, ou seja, o colapso foi por causa da chuva extrema que fez com que a árvore perdesse o seu centro de equilíbrio”, disse Caballero.

Devido ao fato, uma outra árvore localizada na mesma praça e que já estava laudada com solicitação de retirada foi suprimida pelas equipes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos no período da tarde.

A queda de uma árvore de grande porte fez com que a Prefeitura de São Carlos precisasse mobilizar esforços no centro da cidade nesta quinta-feira (05/01). No início da tarde, e em decorrência das chuvas que caíram pela manhã, um jacarandá foi ao solo e causou a interdição da avenida São Carlos, na altura da praça em frente à Igreja Catedral. Três pessoas ficaram feridas.