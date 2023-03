Prefeitura faz campanha para atualização da carteira de vacinação de crianças e adolescentes

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio dos departamentos de Vigilância em Saúde e de Gestão do Cuidado Ambulatorial da Secretaria Municipal de Saúde, irá promover uma campanha de atualização da carteira de vacinação de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, visando aumentar a cobertura vacinal no município e auxiliar na proteção contra diversas doenças.

Por conta disto, e buscando contemplar moradores de todas as regiões da cidade, as Unidades Básicas de Saúde (UBS's) Cidade Aracy, Redenção, Santa Felícia e São José estarão abertas no sábado (18/03) para conferência das carteiras de vacinação e aplicação das vacinas, realizando um plantão de atendimento das 8h às 14h.

Conforme a diretora de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Denise Mello Martins, a campanha procura auxiliar no controle de doenças imunizáveis e é ideal para os pais ou responsáveis que têm dificuldades em levar as crianças e adolescentes às unidades de saúde durante a semana. “Os índices vacinais sofreram quedas drásticas nos últimos anos no município e no país e praticamente todas as coberturas vacinais estão abaixo da meta, o que aumenta o risco de reintrodução de doenças que já foram eliminadas como a poliomielite. Diante disso, temos a grande tarefa de recuperar as altas coberturas vacinais e, por isso, no dia 18, faremos a atualização da carteira de vacinação para a faixa etária de crianças e adolescentes menores de 15 anos”, disse Denise.

Vale lembrar que, além das campanhas realizadas aos finais de semana, a Prefeitura Municipal de São Carlos disponibiliza todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS's) e Unidades de Saúde da Família (USF's) nos dias úteis para atualização da carteira de vacinação de crianças e adolescentes. O atendimento acontece das 8h às 16h, bastando comparecer à unidade de referência munido de documento com foto e da própria carteira de vacinação.

Durante o plantão serão aplicadas os imunizantes que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação para a faixa etária de 0 a 14 anos.

Leia Também