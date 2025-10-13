Prefeitura e SENAR abrem inscrições para cursos gratuitos de capacitação profissional

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e o Sindicato Rural Patronal de São Carlos, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, anunciaram a abertura de inscrições para quatro cursos gratuitos que reforçam a qualificação profissional e a inclusão produtiva no município.

As capacitações, que ocorrerão entre outubro e novembro, abrangem áreas como soldagem, nutrição, alimentação saudável e primeiros socorros. As aulas serão presenciais e ministradas em diferentes locais da cidade, com o objetivo de ampliar o acesso ao conhecimento técnico e incentivar a geração de renda.

De acordo com a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Paula Knoff, a iniciativa vai além do aprendizado técnico. “Esses cursos representam mais do que capacitação profissional. São ferramentas de transformação social. Ao oferecer formação gratuita e acessível, estamos promovendo autonomia, ampliando horizontes e fortalecendo a economia local por meio da valorização do capital humano”, destacou.

Cursos oferecidos

Soldagem a Arco Elétrico com Eletrodo Revestido

Vagas: 10

Requisitos: Idade mínima de 18 anos e ensino fundamental completo

Local: Cemosar – Rodovia Domingos Innocentini, Km 1 (estrada do Broa)

Período: 30/10 a 01/11/2025 – das 8h às 17h

Inscrições: De 15 a 28/10/2025, na Casa do Trabalhador “Antônio Cabeça Filho” – Av. São Carlos, 1.839 – Centro

Nutrição

Vagas: 25

Requisitos: Idade mínima de 14 anos e ensino fundamental incompleto

Local: Fundo Social de Solidariedade – Rua Francisco Maricondi, 375 – Vila Marina

Período: 06/11/2025 – das 8h às 17h

Inscrições: De 15/10 a 05/11/2025, na Casa do Trabalhador

Alimentação Saudável

Vagas: 25

Requisitos: Idade mínima de 14 anos e ensino fundamental incompleto

Local: Fundo Social de Solidariedade – Rua Francisco Maricondi, 375 – Vila Marina

Período: 13/11/2025 – das 8h às 17h

Inscrições: De 30/10 a 12/11/2025, na Casa do Trabalhador

Primeiros Socorros

Vagas: 25

Requisitos: Idade mínima de 14 anos e ensino fundamental incompleto

Local: Casa do Trabalhador “Antônio Cabeça Filho” – Av. São Carlos, 1.839 – Centro

Período: 27/11/2025 – das 8h às 17h

Inscrições: De 13 a 25/11/2025, na Casa do Trabalhador

Todas as inscrições devem ser realizadas presencialmente, mediante apresentação dos documentos originais de RG e CPF.

Leia Também