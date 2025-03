Prefeitura e SAAE realizam aÃ§Ãµes para tentar garantir abastecimento de Ã¡gua na regiÃ£o Cidade Aracy

A Prefeitura de São Carlos e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) estiveram juntos na tarde deste domingo, 16/03, realizando uma série de atividades nos bairros Antenor Garcia e Cidade Aracy para ajudar a controlar a diminuição da oferta de água por causa da redução considerável dos reservatórios em função do alto consumo provocado pelo aumento das altas temperaturas, que acarretam uma diminuição considerável no nível de água nos reservatórios. Funcionários do SAAE também fizeram um rastreamento geral nos dois bairros para analisar a possibilidade de vazamentos visíveis e não visíveis.



O prefeito Netto Donato e o presidente do SAAE, Derike Contri, fizeram questão de acompanhar de perto as atividades, durante o meio da tarde, juntamente com os vereadores Dé Alvim e Leandro Guerreiro, além de diversos moradores.

Esta nota poderá ser atualizada na sequência.

