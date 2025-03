Prefeitura e SAAE iniciam construÃ§Ã£o de reservatÃ³rio de Ã¡gua no Antenor Garcia

SAAE inicia construção de reservatório no Antenor Garcia -

A Prefeitura de São Carlos e o SAAE deram início aos trabalhos para a construção de um novo reservatório no Centro de Produção, Reservação e Distribuição do Antenor Garcia, com capacidade total de 1.000 m³. Nesta primeira etapa estão sendo realizados os serviços básicos de sondagens para o reconhecimento do solo. Eles darão suporte para o projeto de fundação e começo imediato da obra do reservatório.



O projeto contempla a execução de duas células: a célula inferior ajudará no abastecimento dos bairros Jardim Zavaglia, Ipê Mirim, Eduardo Abdelnur e Jardim Itatiaia; e a célula superior atenderá de modo particular o bairro Antenor Garcia. Com a implantação deste reservatório, Prefeitura e SAAE resolverão os problemas de baixa pressão na região mais elevada do bairro Antenor Garcia.



A construção será realizada através de contrapartida da empresa ‘Ecovitta Construtora’, que executa empreendimento na região. Este reservatório será construído em substituição ao que encontra-se desativado por questões estruturais, mas haverá aumento na capacidade de reservação e altura para atender melhor as regiões mais elevadas, como o Antenor Garcia.



O presidente do SAAE, Derike Contri, afirma que é um passo decisivo e fundamental para melhorar o abastecimento de água nos cinco bairros, principalmente no Antenor Garcia. “Este reservatório será um marco importante para que esta grande região de São Carlos tenha uma oferta maior e melhor de água potável. É preocupação do prefeito Netto Donato, e é nossa preocupação no SAAE também e, por isso, todos os olhares e esforços conjuntos são nesta direção. Acreditamos que com este reservatório do Antenor Garcia, mais o poço que está sendo construído no Cedrinho, com capacidade para 200 mil litros de água por hora, cujas obras estão a todo vapor, daremos um salto gigantesco de qualidade no abastecimento de uma parcela significativa da população de São Carlos”.

