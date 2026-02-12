Prefeitura divulga funcionamento dos serviços públicos durante o Carnaval

A Prefeitura Municipal informou como será o funcionamento dos serviços públicos durante o feriadão de Carnaval, que compreende a segunda-feira (16/02), terça-feira (17/02) e a quarta-feira de Cinzas (18/02).

Na área da Saúde, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) funcionarão normalmente, com plantão 24 horas. Em casos de emergência, a população deve acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) pelo telefone 192.

Já as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e as Unidades de Saúde da Família (USFs) não terão atendimento na segunda e terça-feira, retomando as atividades na quarta-feira (18/02), a partir das 12h.

As farmácias das unidades Vila Isabel, Santa Felícia, Vila São José e Cidade Aracy estarão abertas nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro, das 7h às 16h30, para dispensação de medicamentos. A Farmácia de Alto Custo também funcionará normalmente nesses três dias, das 7h30 às 14h.

As Unidades de Atendimento do SAAE permanecerão fechadas na segunda e terça-feira, com retorno das atividades na quarta-feira (18/02). Durante o período, os usuários poderão utilizar o atendimento pelo telefone 0800-300-1520, com ligação gratuita.

A Casa do Trabalhador e o Procon também estarão fechados nos dias 16 e 17 de fevereiro, retomando o atendimento na quarta-feira (18/02).

O Mercado Municipal seguirá horário especial de comércio: abrirá na segunda-feira (16/02), das 12h às 18h, ficará fechado na terça-feira (17/02) e reabrirá na quarta-feira (18/02), também das 12h às 18h.

O Parque Ecológico estará fechado na segunda-feira (16/02) e funcionará normalmente nos demais dias do Carnaval, das 8h às 16h30.

A coleta seletiva ocorrerá normalmente, sem interrupções ou alterações no horário. Já a Guarda Municipal, o Conselho Tutelar e a Defesa Civil poderão ser acionados pelo telefone 153.