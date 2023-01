Prefeitura de São Carlos recepciona 29 novos servidores públicos

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, recepcionou 29 novos servidores na manhã desta segunda-feira, 9. Coordenada pela chefe de seção de gerenciamento da vida funcional do servidor, Rose do Carmo, a palestra de integração aconteceu no Paço Municipal e contou também com a presença dos novos superiores imediatos destes servidores recém-chegados, que reforçarão o quadro de 11 setores da administração direta.

Na ocasião, foi apresentada aos novos servidores uma explanação sobre o manual de integração da Prefeitura, que é desenvolvido para auxiliar na participação de quem ingressa no quadro do Poder Executivo municipal. Também foram abordadas questões como o atendimento aos cidadãos e procedimentos internos como requisições, marcação de férias e benefícios.

Conforme a chefe de seção de Gerenciamento da Vida Funcional do Servidor, Rose do Carmo, o encontro tem grande utilidade no que tange ao relacionamento funcional entre a Prefeitura e os servidores, que ingressam no novo ambiente de trabalho munidos de informações detalhadas de aspectos como legislação e estrutura do Poder Executivo municipal.

“A Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas promoveu esta palestra com o intuito de apresentar os direitos e deveres a estes novos servidores. Ao todo, foram contratados 29 profissionais nos empregos de assistente administrativo, almoxarife, auxiliar em saúde bucal, auxiliar de enfermagem, enfermeiro e técnico de enfermagem e que irão atuar nas secretarias municipais de Saúde, Educação, Fazenda, Serviços Públicos, Trabalho, Emprego e Renda, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Segurança Pública e Defesa Social, Transporte e Trânsito, Obras Públicas e Cidadania e Assistência Social, além da Procuradoria Geral do Município. Reforçamos o nosso compromisso de estarmos à disposição de todos os servidores, desejando aos novos uma excelente jornada em suas carreiras”, comenta Rose.

