Prefeitura coloca linha extra de Ã´nibus para atender pacientes do CEME

Ônibus Rigras -

A partir desta terça-feira (11/03), entrará em operação a linha extra de ônibus CEME X CENTRO, em virtude da transferência dos atendimentos do CEME para a UBS do Azulville, localizada na rua Madre Marie Blanche, nº 1.021. A nova linha vai operar de segunda a sexta durante a finalização das obras de reforma do prédio do Centro de Especialidades, prevista para estar concluída em 90 dias.

De acordo com a empresa Rigras, concessionária do transporte coletivo, os principais pontos para a integração serão os pontos da rua 13 de maio (Catedral), do Mercado Municipal, da Praça Santa Cruz, da avenida São Carlos, da Praça Itália, da avenida Getúlio Vargas e da própria UBS Azulville (CEME).

“A mudança foi necessária porque não era mais possível fazer as intervenções com os funcionários trabalhando e os pacientes sendo atendidos. Por uma questão de segurança para todos, optamos por transferir os atendimentos do CEME para o Azulville. Na semana passada eu e o prefeito Netto estivemos no Azulville e conversando com os pacientes percebemos que essa era uma dificuldade para eles. O deslocamento era a principal reclamação, por isso solicitamos ao secretário Michel Yabuki, de Mobilidade Urbana, que prontamente nos atendeu e a partir desta terça já vamos ter essa linha extra para atender aquelas pessoas que precisam usar o transporte coletivo para chegar até o Azulville/Ceme. Essa linha vai permanecer até finalizarmos a reforma completa do prédio do CEME”, explicou o secretário de Saúde, Leandro Pilha.

A unidade está recebendo a troca da estrutura do telhado, instalação de telhas isotérmicas e forro acartonado; melhoria nos sanitários dos pacientes e servidores, na sala de pequenas cirurgias; no acesso das ambulâncias; na parte hidráulica e elétrica, com troca dos encanamentos antigos, atualização do quadro de força e instalação de pontos de rede lógica em todos os consultórios; pavimentação em granilite nos consultórios, pintura interna e externa, além de um muro de arrimo em toda extensão do prédio na lateral da Avenida Getúlio Vargas. O investimento é de R$ 1.569.000,00.



O CEME disponibiliza médicos em 26 especialistas e atende mais de 6 mil usuários do SUS por mês, além de consultas, realiza exames de apoio ao diagnóstico e tratamento. Os agendamentos são referenciados, ou seja, são feitos diretamente nas Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família.

Confira os horários das partidas da linha CEME X CENTRO:

CEME/Azulville Centro

06:35 06:15

07:15 06:55

07:55 07:35

08:35 08:15

09:15 08:55

09:55 09:35

12:15 11:35

12:55 12:35

13:35 13:15

14:15 13:55

14:55 14:35

15:35 15:15

16:15 15:55

16:55 16:35

17:35 17:15

