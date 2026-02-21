Prefeitura abre vagas para curso de hidráulica exclusivo para mulheres

Mulher realizando serviço - Crédito: Freepik

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia anunciou a abertura das inscrições para o curso gratuito de Hidráulica (Rede de Água e Esgoto), voltado exclusivamente para mulheres. A iniciativa é realizada em parceria com o SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e o Sindicato Rural Patronal de São Carlos.

A capacitação será realizada na Casa do Trabalhador “Antônio Cabeça Filho”, localizada na Avenida São Carlos, 1.839, no Centro.

As inscrições começam nesta segunda-feira (23/02) e seguem até o dia 5 de março, das 8h30 às 16h30. Para se inscrever, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de endereço. O curso é destinado a mulheres com idade mínima de 18 anos.

A formação será dividida em dois módulos. O primeiro, Hidráulica I – Rede de Água, ocorrerá entre os dias 9 e 12 de março. Já o segundo, Hidráulica II – Rede de Esgoto, será realizado de 13 a 16 de abril. As aulas acontecerão de segunda a quinta-feira, das 8h às 17h.

A certificação será concedida apenas às participantes que concluírem integralmente as duas etapas do curso.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Paula Knoff, a iniciativa representa um avanço na valorização e no fortalecimento da autonomia feminina.

“A capacitação em áreas técnicas como a hidráulica abre novas perspectivas de trabalho e promove inclusão. Nosso objetivo é garantir que mais mulheres tenham acesso a oportunidades que impactem positivamente sua vida pessoal e profissional”, destacou.

O objetivo do projeto é ampliar as oportunidades profissionais para mulheres, estimular a geração de renda e contribuir também para a redução de custos domésticos, por meio da qualificação técnica.

