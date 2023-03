Prefeitura abre processo seletivo simplificado para a contratação de professores em caráter temporário

Escola municipal - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos comunica a abertura de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professor III – área de Educação Física e Professor II em caráter temporário, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal e da Lei Municipal nº 13.889/2006 e alterações posteriores.

As contratações poderão ocorrer durante o ano letivo de 2023, de acordo com a necessidade da Prefeitura e a medida que surgirem vagas.

As inscrições para o processo seletivo deverá ser efetuada exclusivamente pela internet de 10 a 16/03/2023, por meio do link https://cidadao.saocarlos.sp.gov.br/.

No ato da inscrição o candidato deve anexar cópia simples dos seguintes documentos: Cédula Oficial de Identidade ou Carteira e/ou Cédula de Identidade expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores ou Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Certificado de Reservista ou Passaporte ou Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por lei federal, valem como documento de identidade (OAB, CRC, CRA, CRQ etc.) ou Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97); além de documentos que comprovem os requisitos mínimos dos empregos do edital como Licenciatura Plena em Educação Física e Registro no Conselho Competente (CREF) para Professor III e diploma do Normal ou Magistério de nível médio ou Normal Superior ou Licenciatura Plena em Pedagogia para Professor II.

Não serão aceitas declarações ou qualquer outro documento que não comprovem a conclusão dos cursos definidos como requisitos mínimos até a data de efetivação da inscrição

Antes de se inscrever o candidato deverá ler o edital em sua íntegra que estará disponível em edição ordinária (nº 2155) do Diário Oficial de 09 de março de 2023.

A seleção será realizada pela análise da documentação apresentada, por uma Comissão designada para este fim e os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente pela pontuação final.

O resultado final preliminar da seleção será divulgado no dia 25/03/2023 por meio de publicação no Diário Oficial do Município (www.saocarlos.sp.gov.br). O resultado final da seleção será divulgado no dia 01/04/2023 também por meio do Diário Oficial do Município.

