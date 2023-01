Prefeitura abre inscrições para o curso de eletricista

SIGA O SCA NO

Curso de Eletricista - Crédito: Pixabay

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, abriu, nesta terça-feira, 10, as inscrições para o curso de eletricista – instalações elétricas em baixa tensão. A atividade será realizada em parceria com o Sindicato Rural e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), dispondo de um total de 15 vagas.

As aulas serão presenciais e ministradas de 24 a 27 de janeiro, sempre das 8h às 17h, no Centro Público de Produção de Economia Solidária “Rosa Sundermann”, localizado na rua Paulo Toyama Riuji, 400, no Santa Felícia. Em todos os dias, será servido almoço aos alunos matriculados.

As inscrições podem ser realizadas aos dias úteis até 23 de janeiro, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30, no próprio Centro Público de Economia Solidária “Rosa Sundermann”.

Para se inscrever, é necessário ter idade mínima de 18 anos, ensino fundamental incompleto – ou escolaridade mais avançada – e apresentar RG, CPF e comprovante de residência no ato da inscrição. O curso é gratuito e terá emissão de certificado.

