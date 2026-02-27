Prefeitura abre inscrições para curso gratuito de fabricação de salgados assados

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, através do Fundo Social de Solidariedade e em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), está com inscrições abertas para o Curso de Fabricação de Salgados Assados.

A iniciativa busca promover a qualificação profissional na área de produção de salgados assados, incentivando a geração de renda e o empreendedorismo. O curso é direcionado tanto a quem pretende iniciar um negócio próprio no ramo alimentício quanto àqueles que desejam se aperfeiçoar e ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho do município.

As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de março, das 8h30 às 16h30, na Casa do Trabalhador “Antônio Cabeça Filho”, localizada na Avenida São Carlos, 1.839, no Centro. Para se inscrever, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de endereço e comprovante de escolaridade.

Podem participar pessoas com 16 anos completos e Ensino Fundamental concluído. As aulas serão realizadas de 16 a 24 de março, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, totalizando carga horária de 24 horas. Ao todo, serão oferecidas 16 vagas.

O curso acontecerá no Fundo Social de Solidariedade, situado na Rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina.

