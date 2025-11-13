PPGEQ da UFSCar, nota máxima na CAPES, abre inscrições para Mestrado e Doutorado com ingresso em 2026

O processo seletivo do PPGEQ/UFSCar não inclui provas escritas ou orais, e consiste em uma única etapa classificatória. A atribuição de pontuação e a classificação final são realizadas a partir de análise curricular e do histórico escolar dos candidatos.

As inscrições são totalmente online e ocorrem no período de 23/10/2025 a 05/12/2025 (até 18h00, horário de Brasília).

O programa oferece bolsas de estudo (CAPES, CNPq, PRH-ANP), mediante disponibilidade e classificação dos candidatos.

O PPGEQ possui uma única área de concentração, Pesquisa e Desenvolvimento de Processos Químicos, e 6 (seis) áreas de pesquisa: Sistemas Particulados, Reatores Químicos Heterogêneos e Catálise, Engenharia Bioquímica, Controle Ambiental, Simulação e Controle de Processos Químicos e Termodinâmica e Processos de Separação.

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da UFSCar, reconhecido com o conceito 7 (nota máxima) pela CAPES, está com inscrições abertas para os cursos de Mestrado e Doutorado, com ingresso no 1º semestre de 2026. Serão disponibilizadas 34 vagas para o mestrado e 31 vagas para o doutorado.