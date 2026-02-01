(16) 99963-6036
Por duas vezes mau tempo impede pouso de Airbus A321 no Aeroporto Internacional de São Carlos

01 Fev 2026 - 10h43Por Da redação
Um Airbus A321 tentou pousar por duas vezes no Aeroporto Internacional de São Carlos, neste sábado e domingo, mas as tentativas foram frustradas devido às condições meteorológicas adversas.

A aeronave, de prefixo PT-MXH, chegou a se aproximar da pista, porém o piloto precisou interromper a aproximação por segurança. Em seguida, foi realizado o procedimento conhecido como espera (órbita), em um ponto nas proximidades de São Carlos, enquanto aguardava a possibilidade de melhora no tempo.

Mesmo após novas tentativas de pouso, as condições permaneceram desfavoráveis e o avião acabou retornando para o Aeroporto Internacional de Guarulhos.

O Aeroporto de São Carlos conta com o procedimento de navegação RNP (GPS), que auxilia a condução da aeronave até próximo da pista. Ainda assim, o mau tempo impediu a aterrissagem segura.

