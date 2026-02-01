Por duas vezes mau tempo impede pouso de Airbus A321 no Aeroporto Internacional de São Carlos

Um Airbus A321 tentou pousar por duas vezes no Aeroporto Internacional de São Carlos, neste sábado e domingo, mas as tentativas foram frustradas devido às condições meteorológicas adversas.

A aeronave, de prefixo PT-MXH, chegou a se aproximar da pista, porém o piloto precisou interromper a aproximação por segurança. Em seguida, foi realizado o procedimento conhecido como espera (órbita), em um ponto nas proximidades de São Carlos, enquanto aguardava a possibilidade de melhora no tempo.

Mesmo após novas tentativas de pouso, as condições permaneceram desfavoráveis e o avião acabou retornando para o Aeroporto Internacional de Guarulhos.

O Aeroporto de São Carlos conta com o procedimento de navegação RNP (GPS), que auxilia a condução da aeronave até próximo da pista. Ainda assim, o mau tempo impediu a aterrissagem segura.

