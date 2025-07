Plataforma digital da UFSCar mapeia áreas para restauração ambiental em Unidades de Conservação de SP

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

UFSCar -

Um projeto da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) recebeu menção honrosa na categoria Aplicações para Políticas Públicas do Prêmio MapBiomas, durante o MapBiomas User Summit realizado em 7 de julho, em São Paulo. A iniciativa premiada é uma plataforma digital que identifica cerca de 40 mil hectares com potencial de restauração em Unidades de Conservação do estado.

O projeto, intitulado "Plataforma de Áreas Restauráveis em Unidades de Conservação do Estado de São Paulo", foi desenvolvido pelos pesquisadores Paulo Guilherme Molin (CCN/UFSCar - Campus Lagoa do Sino), Paulo André Tavares (egresso da UFSCar) e Patrick Faria Fernandes (mestre pelo PPGPUR - Campus Sorocaba). Também colaboraram especialistas da FIA/USP, da empresa Bioflore e da Fundação Florestal.

A ferramenta reúne dados como uso do solo, declividade, distância de rodovias e viveiros, além do potencial de regeneração natural ou necessidade de restauração ativa. Os dados, integrados a mais de 90 camadas georreferenciadas, foram cruzados com uso de inteligência artificial, tornando a plataforma uma base estratégica para projetos de restauração socioambiental.

A iniciativa já foi apresentada na COP 29 da ONU e está disponível ao público no endereço plataforma.fflorestal.sp.gov.br. O projeto tem apoio do Programa Biota/Fapesp e do Centro de Ciência para o Desenvolvimento - Estratégia Mata Atlântica.

“Este novo reconhecimento ressalta a capacidade da Universidade de transformar ciência e geotecnologia em soluções aplicáveis e impactantes para conservação e políticas públicas no Brasil”, afirmou o professor Molin.

O Prêmio MapBiomas, criado pela Rede MapBiomas em parceria com o Instituto Ciência Hoje, está em sua sétima edição e destaca projetos que utilizam dados para promover a conservação ambiental, o manejo sustentável e o combate às mudanças climáticas.

Leia Também