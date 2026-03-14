Pesquisadora que criou molécula para reconectar neurônios recebe homenagem em São Carlos

Tatiana Lobo Coelho de Sampaio é homenageada em São Carlos por pesquisas inovadoras na medicina regenerativa - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos homenageou nesta sexta-feira (13) a pesquisadora brasileira Tatiana Lobo Coelho de Sampaio, reconhecida internacionalmente por suas contribuições científicas na área de medicina regenerativa, especialmente em estudos voltados ao tratamento de lesões medulares.

A homenagem ocorreu durante a edição 2026 do evento Ciência por Elas, realizada na Universidade de São Paulo, campus de São Carlos. O encontro reúne pesquisadoras e estudantes em um dia de debates, palestras e atividades de mentoria voltadas à valorização da presença feminina na ciência.

Após a palestra, a cientista recebeu uma placa entregue por representantes da administração municipal: o vice-prefeito Roselei Françoso, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia Paula Knoff e o secretário municipal de Saúde Leandro Pilha.

A placa traz a mensagem: “À Dra. Tatiana Coelho de Sampaio, em reconhecimento à sua brilhante trajetória científica e às valiosas contribuições ao avanço da biologia no Brasil. Uma homenagem da Prefeitura de São Carlos, a Capital Brasileira da Tecnologia”.

A pesquisadora é responsável pelo desenvolvimento da polilaminina, uma molécula inovadora criada em laboratório a partir de proteínas extraídas da placenta. O estudo, desenvolvido ao longo de mais de 25 anos, demonstrou que a substância pode atuar como uma espécie de “andaime biológico”, estimulando a reconexão de neurônios lesionados na medula espinhal.

Resultados experimentais conduzidos por sua equipe apontam avanços promissores no tratamento de lesões medulares, com relatos de pacientes com quadros graves apresentando recuperação de movimentos.

“Para São Carlos, que é reconhecida como a Capital Brasileira da Tecnologia, é uma grande honra prestar esta homenagem à Dra. Tatiana Coelho de Sampaio. Sua trajetória científica representa dedicação, perseverança e compromisso com a vida. Pesquisas como a que ela desenvolve trazem esperança para milhares de pessoas e mostram a força da ciência brasileira”, destacou o vice-prefeito Roselei Françoso.

O secretário de Saúde, Leandro Pilha, afirmou que o reconhecimento é motivo de satisfação para o município. “A Dra. Tatiana Coelho de Sampaio representa o que há de mais inspirador na pesquisa científica: dedicação, persistência e compromisso em transformar conhecimento em esperança para as pessoas”.

Para a secretária Paula Knoff, a homenagem também reforça o papel da cidade como polo de inovação. “São Carlos é reconhecida como a Capital Brasileira da Tecnologia justamente por valorizar o conhecimento, a inovação e a produção científica. Homenagear a Dra. Tatiana é reafirmar esse compromisso com a ciência e com aqueles que dedicam suas vidas a produzir descobertas capazes de transformar realidades”.

Pela relevância de suas pesquisas e pela esperança que seu trabalho representa para pessoas com paraplegia e tetraplegia, Tatiana Coelho de Sampaio é considerada um dos nomes de destaque da ciência brasileira com reconhecimento internacional.

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