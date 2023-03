Pesquisador da USP São Carlos conquista um dos maiores prêmios na área de óptica nos EUA

Bagnato tem agora uma das maiores distinções anualmente atribuídas pela “Optica - Advancing Optics and Photonics Worldwide” - Crédito: Divulgação

O docente e pesquisador do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), professor Vanderlei Salvador Bagnato, conquistou no início deste mês de março, em Washington - Estados Unidos -, dentre de mais de uma centena de premiados, uma das maiores distinções anualmente atribuídas pela “Optica - Advancing Optics and Photonics Worldwide”, em reconhecimento pelos trabalhos, pesquisas, estudos, liderança e difusão do conhecimento na área de óptica -, o prêmio “Robert E. Hopkins Leadership Award”.

Este prêmio foi estabelecido em 1997 com o intuito de ajudar a fortalecer o vínculo entre a comunidade mundial de pesquisadores na área de óptica e a sociedade, sendo que o “Robert E. Hopkins Leadership Award” reconhece um pesquisador ou um grupo de pesquisa que gerou um impacto significativo na comunidade global de óptica e fotônica, ou na sociedade como um todo, decorrente das pesquisas realizadas.

A este prêmio foi dado o nome de Robert Earl Hopkins (30 de junho de 1915 - 4 de julho de 2009), que desempernhou o cargo de presidente da Optical Society of America em 1973, sendo reconhecido como um especialista em design de instrumentos ópticos, óptica asférica, interferometria, lasers e testes de lentes. Ele é conhecido no meio acadêmico mundial como o "pai da engenharia óptica".

A Optica (anteriormente OSA) - Advancing Optics and Photonics Worldwide - https://www.optica.org/en-us/home/ , é uma sociedade científica internacional dedicada a promover a geração, aplicação, arquivamento e disseminação de conhecimento no campo. Fundada em 1916, é a principal organização para cientistas, engenheiros, profissionais de negócios, estudantes e outros interessados na ciência da luz. As renomadas publicações, reuniões, recursos online e atividades presenciais da Optica alimentam descobertas, moldam aplicações na vida real e aceleram realizações científicas, técnicas e educacionais.

Confira a lista de cientistas distinguidos nos diversos prêmios atribuídos pela “Optica” https://www.optica.org/en-us/about/newsroom/news_releases/2023/march/optica_names_17_recipients_for_2023_awards_and_med/ (Rui Sintra)

Leia Também