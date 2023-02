Pedágio solidário em São Carlos irá ajudar atingidos por tempestade no litoral norte do Estado de SP

Crédito: divulgação

Voluntários são-carlenses irão realizar neste sábado, 25, uma ação social entre amigos na Avenida Salgado Filho, 289, em frente ao Memorial São Carlos.

A iniciativa partiu da união dos amigos do Grupo Sinsef, Synnus, Moto Clube Insanos MC Divisão São Carlos, Instituto Marino, Rádio DBC FM, Rádio Universitária e São Carlos Agora e tem como meta ajudar as famílias atingidas por uma tempestade que deixou 50 mortos e milhares de pessoas desabrigadas e que atingiu o litoral norte do Estado de São Paulo.

Para este evento de solidariedade, a população está convidada para participar fazendo doações de roupas, alimentos, remédios, fraldas, cobertores, produtos de limpeza em geral e ração para pets. O pedágio acontece neste sábado, 25, das 8h às 14h.

Segundo os organizadores, no domingo, 26, os voluntários seguem Santo André (Grande São Paulo) e na sede dos Insanos MC, sairá no início da próxima semana um caminhão para a região mais afetada. As informações são do organizador do evento, Rafael Marino. “Vamos fazer o bem sem olhar a quem”, disse.

