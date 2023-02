Pedágio solidário arrecada 3 toneladas de itens para famílias do litoral norte

Crédito: Divulgação

Em apenas seis horas, três toneladas de itens arrecadados. Esse foi o saldo do pedágio solidário realizado no último sábado, 25, na Avenida Salgado Filho, na Vila Celina. Das 8h às 14h, a ação social teve como finalidade ajudar as famílias do litoral norte do Estado de São Paulo atingidas pelas fortes chuvas.

De acordo com os organizadores, o evento foi considerado um sucesso e arrecadado 1.500 kits de alimentos e 1.500 quilos de roupas, sapatos, cobertores, água, produtos de limpeza e ração para pets. “Agradecemos toda população pelas doações e também toda a imprensa e apoiadores”, informaram.

Os organizadores informaram ainda que todos os donativos seguem São Paulo e será entregue na TG do Moto Clube Insanos MC em Santana do Paranaíba, de onde segue para o litoral norte (cidades de São Sebastião e Ilha Bela.

