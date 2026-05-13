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quarta, 13 de maio de 2026
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Paulistano, Hikare, Cidade Jardim e Vila Brasília recebem o "Porta a Porta" da TUSCA Social neste domingo

Ação solidária mobiliza estudantes e moradores de São Carlos para arrecadação de alimentos, roupas e itens de higiene no dia 17 de maio, domingo, a partir das 13h.

13 Mai 2026 - 14h41Por Redação
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Paulistano, Hikare, Cidade Jardim e Vila Brasília recebem o "Porta a Porta" da TUSCA Social neste domingo -

A Taça Universitária de São Carlos (TUSCA) reafirma seu compromisso com a comunidade local ao transformar o espírito de competição em uma rede de solidariedade. Através da vertente TUSCA Social, o tradicional projeto “Porta a Porta” ganha as ruas no próximo dia 17 de maio, unindo estudantes e moradores em um esforço coletivo para apoiar famílias em situação de vulnerabilidade. 

Nesta edição de 2026, as atléticas organizadoras concentrarão seus esforços em quatro regiões estratégicas: Jardim Paulistano, Hikare, Cidade Jardim e Vila Brasília.A partir das 13h, grupos de voluntários devidamente identificados percorrerão as ruas solicitando doações de alimentos não-perecíveis, roupas e brinquedos (em boas condições de uso), além de itens essenciais de higiene e limpeza. Toda a arrecadação será destinada ao Fundo Social de São Carlos e a logística foi desenhada para facilitar a participação da vizinhança, permitindo que a solidariedade aconteça diretamente na calçada de casa.

Para quem não reside nos bairros percorridos, mas deseja contribuir, a organização estabeleceu um ponto fixo de arrecadação no Kartódromo, operando simultaneamente a partir das 13h. A ação é um convite para que toda a população participe desse movimento, reforçando o vínculo entre a comunidade acadêmica e os moradores.

A TUSCA é feita de gente e, em São Carlos, a maior vitória é a solidariedade.

 

 

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