Páscoa: variação de preços identificada pelo Procon aponta diferenças que chegam a 42%

Procon fiscaliza preços de ovos de páscoa - Crédito: divulgação

Uma pesquisa realizada pelo Procon São Carlos encontrou diferenças de preços significativas entre os produtos à venda para o período de páscoa. A maior variação encontrada foi de 42%, em barras de chocolate da marca Nestlé, dos tipos Classic ao Leite e Crunch, ambos contendo 80g, que variaram de R$ 4,59 à R$ 7,89.

Já entre os ovos de páscoa, a maior diferença encontrada se refere ao Ovo Kinder, contendo 100g, qual foi encontrado com preços que vão de R$ 45,90 até R$ 62,90, atingindo um percentual de 27%. Na parte de bombons, também foi encontrada uma grande discrepância de 38% na caixa da Garoto de 250g, com valores entre R$ 8,65 e R$ 13,90.

Foram comparados os preços de 72 itens de diferentes marcas com o objetivo de oferecer uma referência de preços ao consumidor. Importante lembrar que embalagens de ovos que contêm brinquedos precisam informar a faixa etária a que se destina, identificação do fabricante e instruções de uso e montagem do brinquedo, e também o selo do Inmetro, o que garante que os brinquedos foram testados quanto aos riscos que possa oferecer a criança.

PESQUISA DE PREÇOS - A equipe de pesquisas responsável pelo levantamento realizou a coleta de preços de forma presencial no dia 27 de março diretamente nos seguintes estabelecimentos: Carrefour, Jaú Serve, Tenda Atacado, Atacadão e Savegnago e verificou também se os estabelecimentos estão seguindo as normas dispostas no CDC (Código de Proteção e Defesa do Consumidor), ou seja, os produtos expostos aos consumidores devem assegurar informações corretas e precisas sobre suas características, composição, quantidade, preço, prazo de validade entre outros dados e, ainda, sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

O Procon orienta os consumidores a pesquisarem preços em dois ou mais estabelecimentos antes de efetuarem a compra. “É sempre importante pesquisar preço e qualidade. Além disso, ao escolher o produto, o consumidor deve verificar com atenção o prazo de validade, a composição e o peso líquido do produto”, alerta o diretor do Procon, André Di Salvo.

Em caso de dúvida os consumidores devem entrar em contato com o Procon São Carlos através dos canais de comunicação: telefone/whats (16) 3419-4510 ou pelo site http://procon.saocarlos.sp.gov.br/.

Confira o relatório e demais informações sobre a pesquisas:

http://www.saocarlos.sp.gov.br/files/procon-pascoa23.pdf.

