Páscoa solidária atende mais de mil crianças em São Carlos

Com a ajuda de empresários foi entregue aproximadamente mil ovos de chocolate para crianças carentes da cidade no São Carlos 8 e na Vila Jacobucci. A ação social foi realizada neste domingo, 9. Pelo quinto ano, o Instituto Marino e Moto Clube Insanos MC Divisão São Carlos realizaram a Páscoa Mais Solidária.

Segundo os organizadores, durante a semana que antecedeu a data festiva foram feitas várias ações na Santa Casa de São Carlos (alas de pediatria, quimioterapia e radioterapia). Aproximadamente 150 crianças foram atendidas.

Ainda de acordo com os organizadores, no domingo também foi feito uma homenagem para os profissionais da saúde do Samu (nas bases Vila Prado e Vila Mariana), além do Corpo de Bombeiros

