Parque ecológico prepara programação especial para as férias de julho

Uma das atividades propostas é o Passeio Noturno, que acontece nos dias 11 e 25 de julho, com concentração a partir das 19h, na entrada do parque. Na oportunidade, o participante terá a experiência de caminhar no escuro entre animais selvagens, guiado apenas por sons e cheiros da natureza.

Durante o trajeto de até 2h30, os participantes têm a chance de observar animais de hábitos noturnos como onças, raposas e corujas, além de vivenciar uma experiência sensorial única.

Quarta com Bicho - Nos dias 9 e 23 de julho, o Parque abre suas portas para uma das atividades mais queridas do público: a Quarta com Bicho. Em dois turnos - manhã (08h às 11h) e tarde (13h às 16h) - famílias inteiras podem conhecer os bastidores do parque, acompanhar o manejo de animais e aprender sobre o trabalho dos profissionais que cuidam da fauna local. Em caso de mau tempo, a programação pode ser alterada.

Férias de Inverno - De 15 a 18 de julho, crianças de 7 a 12 anos poderão participar do Curso de Férias de Inverno, uma imersão educativa e divertida no universo da conservação ambiental. A proposta é despertar o interesse pela natureza por meio de atividades práticas sobre o meio ambiente, manejo de animais silvestres e sustentabilidade.

As inscrições para qualquer uma das atividades são presenciais, feitas diretamente na administração do Parque. Os responsáveis devem preencher a ficha de inscrição, pagar a taxa, assinar a autorização e receber todas as orientações. É necessário seguir instruções de vestimenta adequada às atividades de campo e trazer itens como protetor solar, repelente e binóculos.

Durante os dias 15, 16 e 17, não será oferecido almoço, mas os participantes podem levar seus próprios lanches.

O Parque Ecológico de São Carlos está localizado Estrada Municipal Guilherme Scatena, km 2. Outras informações podem ser obtidas pelo (16) 99650-4708 (WhatsApp).

