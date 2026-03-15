A Paróquia São José, localizada em São Carlos, prepara uma programação especial para celebrar seu padroeiro. Com o tema "São José, homem do silêncio, do serviço e da esperança: guardião da vida e modelo de fé", a comunidade convida todos os fiéis para momentos de oração, reflexão e festividade.
As celebrações estão divididas em duas etapas principais: o Tríduo preparatório e o dia solene de São José.
Programação do Tríduo (19h30)
O tríduo de louvor contará com a participação de diferentes sacerdotes a cada noite:
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1ª Noite (16/03): Celebração com o Pe. Sérgio Leonel.
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2ª Noite (17/03): Celebração com o Pe. José Edmilson.
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3ª Noite (18/03): Celebração com o Pe. Luiz Antenor.
Solenidade de São José 19 de Março
O ponto alto das festividades ocorre no dia 19 de março, com uma maratona de celebrações e atividades para toda a família durante todo o dia.
Horários das Missas:
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06h: Pe. Ferdinando
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07h: Bênção do Bolo com Pe. José Edmilson
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08h: Pe. Luciano
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10h: Pe. Luiz Antenor
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12h: Pe. José Edmilson
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15h: Missa com Unção dos Enfermos (Pe. Leandro)
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17h: Pe. Nilson
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19h: Procissão e Missa Solene presidida pelo Pe. José Edmilson.
Eventos Festivos:
Durante todo o dia da festa (19/03), haverá a tradicional venda de pastel, hambúrguer, bebidas e artigos religiosos. A comunidade também poderá participar da tradicional Bênção do Bolo logo no início da manhã.
Serviço: Local: Paróquia São José São Carlos/SP. Lema: "Valei-nos, São José"