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domingo, 15 de marÃ§o de 2026
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ParÃ³quia SÃ£o JosÃ© em SÃ£o Carlos Celebra TrÃ­duo e Grande Festa do Padroeiro

15 Mar 2026 - 08h32Por Da redaÃ§Ã£o
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ParÃ³quia SÃ£o JosÃ© - CrÃ©dito: ChitÃ£oParÃ³quia SÃ£o JosÃ© - CrÃ©dito: ChitÃ£o

A Paróquia São José, localizada em São Carlos, prepara uma programação especial para celebrar seu padroeiro. Com o tema "São José, homem do silêncio, do serviço e da esperança: guardião da vida e modelo de fé", a comunidade convida todos os fiéis para momentos de oração, reflexão e festividade.

As celebrações estão divididas em duas etapas principais: o Tríduo preparatório e o dia solene de São José.

Programação do Tríduo (19h30)

O tríduo de louvor contará com a participação de diferentes sacerdotes a cada noite:

  • 1ª Noite (16/03): Celebração com o Pe. Sérgio Leonel.

  • 2ª Noite (17/03): Celebração com o Pe. José Edmilson.

  • 3ª Noite (18/03): Celebração com o Pe. Luiz Antenor.

Solenidade de São José 19 de Março

O ponto alto das festividades ocorre no dia 19 de março, com uma maratona de celebrações e atividades para toda a família durante todo o dia.

Horários das Missas:

  • 06h: Pe. Ferdinando

  • 07h: Bênção do Bolo com Pe. José Edmilson

  • 08h: Pe. Luciano

  • 10h: Pe. Luiz Antenor

  • 12h: Pe. José Edmilson

  • 15h: Missa com Unção dos Enfermos (Pe. Leandro)

  • 17h: Pe. Nilson

  • 19h: Procissão e Missa Solene presidida pelo Pe. José Edmilson.

Eventos Festivos:

Durante todo o dia da festa (19/03), haverá a tradicional venda de pastel, hambúrguer, bebidas e artigos religiosos. A comunidade também poderá participar da tradicional Bênção do Bolo logo no início da manhã.

Serviço: Local: Paróquia São José São Carlos/SP. Lema: "Valei-nos, São José"

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