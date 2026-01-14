Paróquia promove "Festa em Honra a São Sebastião" entre os dias 17 e 25 de janeiro

Igreja São Sebastião - Crédito: Sintegrity/Wikipedia

Com o tema “São Sebastião, Modelo de Perseverança”, a Paróquia São Sebastião realiza, de 17 a 25 de janeiro deste ano, a Festa em Honra a São Sebastião. O evento tem o objetivo de celebrar não apenas a memória do santo padroeiro, mas também fortalecer os laços de fé, tradição e solidariedade entre os fiéis. A paróquia convida toda a comunidade são-carlense a participar dos eventos religiosos e das festividades.

A celebração vai além do encontro religioso; é também uma oportunidade para contribuir com as obras sociais e pastorais da paróquia, que atendem centenas de famílias todos os anos. A presença, a oração e a contribuição da sociedade de São Carlos e região fortalecem ainda mais esse trabalho, permitindo que a mensagem de amor e esperança alcance ainda mais corações, beneficiando toda a sociedade local.

QUEM FOI SÃO SEBASTIÃO – São Sebastião foi um soldado romano do século III, martirizado por sua fé cristã, conhecido por sua coragem e devoção. Foi amarrado a uma árvore e alvejado por flechas por se recusar a renunciar a Cristo e, mais tarde, morto a pauladas. É padroeiro de diversas cidades, como o Rio de Janeiro, sendo invocado contra a peste, a fome e a guerra.

Sua Vida e Martírio:

Origem: Nascido em Narbonne, na França, serviu no exército romano, chegando a ser capitão da guarda imperial.

Fé Secreta: Usava sua posição para ajudar cristãos perseguidos, visitando-os nas prisões e levando-lhes consolo e a Eucaristia.

Descoberta e Tortura: Foi denunciado ao imperador Diocleciano, que o condenou à morte por flechas, deixando-o para morrer amarrado a uma árvore, mas ele sobreviveu milagrosamente.

Segundo Martírio: Após se recuperar, continuou a pregar, sendo novamente capturado e morto a pauladas, e seu corpo jogado no esgoto. Posteriormente, foi resgatado e sepultado.

Devoção e Padroeiro:

Protetor: Tornou-se protetor contra a peste, a fome e a guerra, sendo muito invocado em tempos de epidemias.

Rio de Janeiro: É padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, fundada no dia de seu martírio (20 de janeiro).

Sincretismo: No Brasil, é sincretizado com o orixá Oxóssi (Rei das Matas) em religiões afro-brasileiras, como a Umbanda, devido à sua ligação com a caça (flechas) e a natureza.

Representação:

É frequentemente retratado na arte como um belo jovem, alvejado por flechas, simbolizando sua fé inabalável e coragem.

Programação Religiosa e Social

Tríduo com Bênção da Saúde:

17/01: Missa às 18h30

18/01: Missas às 10h, 17h e 19h30

19/01: Missas às 7h e 18h30

20/01 – Dia de São Sebastião: Missas às 7h, 12h, 15h e 18h30

(Teremos Boldo do Padroeiro)

24 e 25/01 (sábado e domingo)

Quermesse no Salão Paroquial: às 18h30, com show de prêmios, comidas e bebidas.

Paróquia São Sebastião

Av. Dr. Carlos Botelho, 2371 – Centro, São Carlos – SP

