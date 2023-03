Parceria Casa do Caminho e Paella do Pascoal é considerada um sucesso

Crédito: divulgação

No domingo, dia 05, a Casa do Caminho Instituição Espírita Crista e o Bar do Pascoal realizaram nova venda de paellas com o objetivo de arrecadar recursos para a manutenção da entidade e da Creche Meimei, mantida pela Casa do Caminho.

Graças ao trabalho do chef Pascoal que também coordenou os voluntários da Casa do Caminho, foram confeccionadas quase 200 paellas, entre caipiras e vegetarianas, restando apenas ao final da promoção, as que não foram retiradas por quem as comprou.

O chef Paschoal Pedronero Neto, proprietário do Bar do Pascoal, idealizador dessa parceria beneficente, orienta sobre os ingredientes a serem comprados, os voluntários que se dispõem ao manuseio dos ingredientes e é quem realmente prepara a paella, tanto a caipira quanto a vegetariana. Todo o trabalho é feito em seu estabelecimento sob sua supervisão. Por isso todos nós agradecemos imensamente por seu desprendimento e colaboração na manutenção da Casa do Caminho.

Agradecemos a todos que adquiriram as paellas e esperamos que também estejam conosco em nossas próximas promoções.

Caso queira colaborar com a Casa do Caminho Instituição Espírita Crista entre em contato através de nossas redes sociais ou vá nos visitar: Rua Costa do Sol, 450, Tijuco Preto.

Leia Também