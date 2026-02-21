Palestra sobre Inteligência Emocional reúne forças de segurança no Paço Municipal

O auditório do Paço Municipal recebeu, na manhã desta sexta-feira (20/02), profissionais da segurança pública para uma palestra sobre Inteligência Emocional conduzida pela psicóloga Andréa Cristina Pereira do Val. O encontro reuniu guardas municipais, agentes de trânsito, policiais militares e demais agentes da área, em uma iniciativa organizada pelo guarda municipal Fernando Napolitano, atual diretor do Departamento de Informação da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana.

Especialista em avaliação psicológica, Andréa destacou que compreender e administrar as próprias emoções é um diferencial não apenas na vida pessoal, mas também no exercício profissional. “Esse encontro tem como objetivo trazer o conhecimento da importância da inteligência emocional no dia a dia, não só profissionalmente falando, mas da vida da gente. Hoje vivemos em um mundo tão acelerado que saber lidar com nossas emoções e com as do outro faz total diferença”, afirmou.

Ela ressaltou que, para agentes de segurança, a habilidade é essencial em situações de conflito. “Em uma abordagem policial ou de trânsito, a inteligência emocional vai definir o final da história. É como dirigir: não basta estar atento ao seu carro, mas também ao outro. Com as emoções é a mesma coisa”, comparou.

Durante a palestra, Andréa enfatizou que absorver o conteúdo é apenas o primeiro passo. “Mas não basta absorvê-lo, tem de aplicar no dia a dia. A partir do momento que você entende a importância dela, você passa a ser inteligente emocionalmente falando”, completou.

Fernando Napolitano explicou que a escolha do tema surgiu da necessidade de preparar os agentes para situações de alta pressão. “Inteligência emocional hoje é um tema bastante discutido e de grande relevância no trabalho dos agentes de segurança pública, que se deparam diariamente com ocorrências de grande gravidade. Essa capacidade de conhecer as emoções e saber trabalhar com elas é muito importante”, destacou.

Ele ressaltou ainda que a ferramenta contribui não apenas para o serviço prestado, mas também para a qualidade de vida dos profissionais. “O agente de segurança no dia a dia se depara com situações onde vai de 0 a 100 muito rápido. É um estresse muito grande, seja em acidentes com vítimas fatais, em casos de violência ou em ocorrências delicadas. Tendo essa capacidade, ele consegue usar toda a cognição disponível para tomar a melhor decisão em frações de segundos”, afirmou.

Para o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, o encontro reforçou a importância de incluir o desenvolvimento das habilidades emocionais na rotina de formação dos profissionais da área. “A palestra trouxe exemplos práticos e reflexões aplicáveis ao cotidiano, evidenciando a preocupação da Secretaria em oferecer capacitação que impacta diretamente na qualidade do serviço prestado e na preparação dos agentes diante de situações de alta complexidade”, concluiu.

