Paixão Sertaneja reverte R$ 429 mil em ações sociais em 2022

“ É um trabalho de equipe e sem individualidades, possuímos um grande apoio do empresariado São Carlense e adeptos da filantropia sertaneja, foi um ano atípico e de muita dedicação e estratégias, agradecemos a confiança em nós depositada neste ano e voltaremos em 2023 com a mesma humildade e independência que nos fez chegar em quase 9 anos de trabalho social, traremos uma linda novidade na causa do câncer já no próximo ano, podem aguardar.” agradeceu a Comissão.

Aos interessados, as prestações de conta dos eventos, encontram-se nas entidades e paróquias beneficiadas.

Mesmo com as limitações da pandemia no início do ano e não podendo organizar a reconhecida nacionalmente, Cavalgada Solidária, a Comissão Paixão Sertaneja angariou com eventos diretos e indiretos, o montante de 429 mil reais, destinados à entidades assistenciais da cidade, paróquias e crianças de regiões carentes da cidade.