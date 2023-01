Pai e filha se recuperam de grave acidente na BR-365

Flavio e Flavinha se recuperam de cirurgias pós-acidente; Li Rebordoes faleceu no acidente - Crédito: Arquivo pessoal

Flávio Rebordoes e sua filha, Flavinha, de 13 anos, vítimas do acidente ocorrido sexta-feira, 6, na BR-365, entre João Pinheiro e São Gonçalo do Abaeté, em Minas Gerais, se recuperam das graves lesões e não correm mais risco de morte. No mesmo acidente, a comerciante e jogadora de vôlei do Garra 1000, Elisângela Rebordoes morreu presa entre as ferragens. A colisão foi contra outro veículo com pessoas também residentes em São Carlos.

Flávio e sua filha foram socorridos para hospitais daquela região e o São Carlos Agora obteve informações auspiciosas.

Flavinha, que atua nas escolinhas de vôlei da AVS passou nesta manhã por uma cirurgia na coluna, está no quarto e saiu do coma induzido. Aos poucos será verificada os movimentos e o seu comportamento, devido as fraturas sofrida nas pernas. Segundo os médicos, ela entende o que lhe é perguntado, mas ainda mantém o silêncio.

Já o pai, Flávio, também passou procedimento cirúrgico. No entanto, os médicos aguardam o pleno restabelecimento de ambos para que tomem conhecimento do falecimento da esposa.

ORAÇÕES E EMPATIA

Na manhã de domingo, 8, o São Carlos Agora publicou uma reportagem onde amigos do vôlei lamentavam a morte de Li, campeã com o Garra 1000 da Taça de Praça da 7ª Copa AVS/Smec.

Paralelamente, amigos e parentes pedem orações para Flávio e Flavinha se recuperarem plenamente e serem fortes quando souberem que, respectivamente, mãe e esposa deixou o plano terreno.

