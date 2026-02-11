(16) 99963-6036
quarta, 11 de fevereiro de 2026
Solidariedade

Paella do Bem será realizada dia 15 de março em benefício da APAE São Carlos e Rotary

11 Fev 2026 - 11h04Por Da redação
Paella - Crédito: reprodução Paella - Crédito: reprodução

A solidariedade vai ganhar sabor no próximo domingo, 15 de março, com mais uma edição da tradicional Paella do Bem, ação solidária em prol da APAE São Carlos e das obras sociais do Rotary Club de São Carlos.

O evento será realizado no sistema Drive-Thru, com retirada na sede da APAE, localizada na Avenida Prof. Luiz Augusto de Oliveira, 465 (continuação da Avenida São Carlos), das 11h30 às 13h30.

Duas opções preparadas pelo Chef Étori

Os participantes poderão escolher entre duas versões da tradicional receita, ambas preparadas pelo Chef Étori:

  • Paella Caipira – R$ 70,00 (serve duas pessoas)

    Paella Frutos do Mar – R$ 90,00 (serve duas pessoas)

As porções são ideais para compartilhar em família, unindo sabor e solidariedade em uma única ação.

Como adquirir

Os vouchers devem ser adquiridos antecipadamente pelo WhatsApp 16 99639-7835. A compra antecipada garante a participação e contribui diretamente com as entidades beneficiadas.

 

