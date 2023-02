Paço recebe a palestra “Saúde Mental de Janeiro a Janeiro”

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde promoveu na tarde desta terça-feira, 31, a palestra “Saúde Mental de janeiro a janeiro”, com o objetivo de discorrer sobre a importância do cuidado com a saúde mental e em alusão também à campanha Janeiro Branco, que se propõe a uma reflexão sobre o mesmo tema. O evento foi realizado no auditório do Paço Municipal.

Os trabalhos foram ministrados pela professora Dra. Sabrina Ferigato, docente do Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e doutora em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Após a explanação, o público presente, composto por servidores públicos de diversas áreas – sobretudo profissionais de saúde e guardas municipais – pôde fazer perguntas e expor situações para análise e debate.

“Com este evento, objetivamos conscientizar quanto a importância do cuidado com a saúde mental durante todo o ano”, disse a chefe da Seção de Apoio à Saúde Mental do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial da Secretaria Municipal de Saúde, Carmen Pereira.

