OperaÃ§Ã£o contra escapamentos barulhentos apreende cinco motos em SÃ£o Carlos

A Polícia Militar e a Guarda Municipal, em parceria com as secretarias municipais de Gestão da Cidade e Infraestrutura — por meio do Departamento de Fiscalização — e de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, realizaram na noite de quinta-feira (5) uma operação integrada para combater o excesso de ruídos provocados por motocicletas em São Carlos.

A ação ocorreu em dois pontos estratégicos da cidade: na Avenida Trabalhador São-carlense, nas proximidades da região da USP, e na Avenida São Carlos, no cruzamento com a Rua Raimundo Corrêa. O foco principal foi a fiscalização de escapamentos irregulares e outras infrações de trânsito.

Durante a operação, 78 motocicletas foram abordadas. Ao todo, foram registradas 15 autuações e cinco veículos acabaram apreendidos por diferentes irregularidades.

De acordo com o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, a alteração das características originais dos veículos é considerada infração grave. Ele destacou que operações frequentes como essa são importantes para conscientizar os condutores, aumentar a segurança no trânsito e contribuir para a redução de acidentes.

O diretor do Departamento de Fiscalização explicou que a ação foi coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal e tem como objetivo combater ilícitos de trânsito. Segundo ele, a operação também busca reduzir casos de perturbação do sossego público, atendendo a uma determinação do Ministério Público.

