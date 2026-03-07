(16) 99963-6036
sÃ¡bado, 07 de marÃ§o de 2026
Cidade

OperaÃ§Ã£o contra escapamentos barulhentos apreende cinco motos em SÃ£o Carlos

07 Mar 2026 - 09h05Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
OperaÃ§Ã£o contra escapamentos barulhentos apreende cinco motos em SÃ£o Carlos - CrÃ©dito: DivulgaÃ§Ã£o CrÃ©dito: DivulgaÃ§Ã£o

A Polícia Militar e a Guarda Municipal, em parceria com as secretarias municipais de Gestão da Cidade e Infraestrutura — por meio do Departamento de Fiscalização — e de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, realizaram na noite de quinta-feira (5) uma operação integrada para combater o excesso de ruídos provocados por motocicletas em São Carlos.

A ação ocorreu em dois pontos estratégicos da cidade: na Avenida Trabalhador São-carlense, nas proximidades da região da USP, e na Avenida São Carlos, no cruzamento com a Rua Raimundo Corrêa. O foco principal foi a fiscalização de escapamentos irregulares e outras infrações de trânsito.

Durante a operação, 78 motocicletas foram abordadas. Ao todo, foram registradas 15 autuações e cinco veículos acabaram apreendidos por diferentes irregularidades.

De acordo com o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, a alteração das características originais dos veículos é considerada infração grave. Ele destacou que operações frequentes como essa são importantes para conscientizar os condutores, aumentar a segurança no trânsito e contribuir para a redução de acidentes.

O diretor do Departamento de Fiscalização explicou que a ação foi coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal e tem como objetivo combater ilícitos de trânsito. Segundo ele, a operação também busca reduzir casos de perturbação do sossego público, atendendo a uma determinação do Ministério Público.

Leia TambÃ©m

SAAE interliga sistemas de abastecimento e amplia oferta de Ã¡gua na regiÃ£o do Santa FelÃ­cia
Cidade08h45 - 07 Mar 2026

SAAE interliga sistemas de abastecimento e amplia oferta de Ã¡gua na regiÃ£o do Santa FelÃ­cia

Cidade realiza ato "SÃ£o Carlos Por Elas" contra a ViolÃªncia DomÃ©stica e o FeminicÃ­dio
"SÃ£o Carlos por Elas"08h13 - 07 Mar 2026

Cidade realiza ato "SÃ£o Carlos Por Elas" contra a ViolÃªncia DomÃ©stica e o FeminicÃ­dio

UFSCar Ã© contemplada com R$ 45 milhÃµes para 9 obras do PAC
Ensino superior 07h46 - 07 Mar 2026

UFSCar Ã© contemplada com R$ 45 milhÃµes para 9 obras do PAC

Pesquisa da UFSCar registra resistÃªncia inÃ©dita ao glifosato em plantas invasoras
Cidade07h37 - 07 Mar 2026

Pesquisa da UFSCar registra resistÃªncia inÃ©dita ao glifosato em plantas invasoras

UFSCar abre credenciamento para pacientes simulados na Unidade de SimulaÃ§Ã£o em SaÃºde
Cidade20h41 - 06 Mar 2026

UFSCar abre credenciamento para pacientes simulados na Unidade de SimulaÃ§Ã£o em SaÃºde

Ãšltimas NotÃ­cias