Operação conjunta vistoria depósitos de sucata e interdita dois estabelecimentos em São Carlos

Na manhã desta segunda-feira (23/02), a Polícia Militar, com apoio da Guarda Municipal de São Carlos, da Vigilância Sanitária (VISAM) e do Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal da Gestão da Cidade e Infraestrutura, realizou uma operação em depósitos de sucata em diferentes regiões de São Carlos. A ação foi definida pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M) e teve como objetivo coibir ilícitos penais e administrativos.

As equipes vistoriaram quatro estabelecimentos que haviam sido alvo de denúncias de receptação de produtos e fiação furtada. Durante as inspeções, os policiais verificaram a ficha criminal dos proprietários e a procedência dos materiais encontrados. Segundo a corporação, nenhuma irregularidade penal foi constatada durante a ação.

Já o Departamento de Fiscalização analisou a documentação dos comércios. De acordo com o chefe de Fiscalização de Posturas, Marcelo Celenza, dois estabelecimentos foram interditados por ausência de Alvará de Licença.

O diretor do Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal da Gestão da Cidade e Infraestrutura, Rodolfo Penela, destacou a importância da atuação conjunta entre os órgãos municipais e a Polícia Militar. Segundo ele, a operação busca assegurar que os estabelecimentos funcionem de forma regular, preservando a segurança e a saúde pública. Ao todo, quatro locais foram vistoriados e dois interditados.

Leia Também