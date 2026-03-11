ONG Luz dos Bichos comemora 6 anos com evento especial neste sÃ¡bado no Onovolab

Para celebrar a data e reunir apoiadores da causa animal, a entidade realizará um evento especial de aniversário neste sábado (14), das 14h às 20h, no ONOVOLAB, localizado na Rua Aquidaban, 01, no Centro.

A programação contará com diversas atividades voltadas para toda a família. Entre as atrações estão pula-pula, piscina de bolinhas, patinhas premiadas, além de música ao vivo com a cantora Renata Arabe, das 15h30 às 18h. O público também poderá aproveitar lanches do Santo de Casa Veg e conferir produtos de marcas locais parceiras.

De acordo com a ONG, o encontro será uma oportunidade para que a população conheça mais de perto o trabalho desenvolvido pela instituição, além de celebrar as histórias de animais resgatados e incentivar o apoio às ações de proteção animal na cidade.