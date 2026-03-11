(16) 99963-6036
quarta, 11 de marÃ§o de 2026
Cidade

ONG Luz dos Bichos comemora 6 anos com evento especial neste sÃ¡bado no Onovolab

11 Mar 2026 - 16h42Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
ONG Luz dos Bichos comemora 6 anos com evento especial neste sÃ¡bado no Onovolab -
A ONG Luz dos Bichos completa seis anos de atuação na proteção animal em São Carlos neste mês de março. Ao longo desse período, a organização já resgatou e transformou a vida de mais de 600 animais, trabalho que, segundo os responsáveis, só foi possível graças ao apoio da comunidade e de voluntários da cidade.

Para celebrar a data e reunir apoiadores da causa animal, a entidade realizará um evento especial de aniversário neste sábado (14), das 14h às 20h, no ONOVOLAB, localizado na Rua Aquidaban, 01, no Centro.

A programação contará com diversas atividades voltadas para toda a família. Entre as atrações estão pula-pula, piscina de bolinhas, patinhas premiadas, além de música ao vivo com a cantora Renata Arabe, das 15h30 às 18h. O público também poderá aproveitar lanches do Santo de Casa Veg e conferir produtos de marcas locais parceiras.

De acordo com a ONG, o encontro será uma oportunidade para que a população conheça mais de perto o trabalho desenvolvido pela instituição, além de celebrar as histórias de animais resgatados e incentivar o apoio às ações de proteção animal na cidade.

Leia TambÃ©m

TrÃ¡fego sob viaduto terÃ¡ mÃ£o dupla no sentido EmbarÃ©-Parque Fehr a partir de amanhÃ£
Cidade16h07 - 11 Mar 2026

TrÃ¡fego sob viaduto terÃ¡ mÃ£o dupla no sentido EmbarÃ©-Parque Fehr a partir de amanhÃ£

SAAE promove treinamento sobre seguranÃ§a em instalaÃ§Ãµes de gÃ¡s para servidores
Cidade15h14 - 11 Mar 2026

SAAE promove treinamento sobre seguranÃ§a em instalaÃ§Ãµes de gÃ¡s para servidores

Morador reclama de buraco no Jardim Ricetti
Cidade12h38 - 11 Mar 2026

Morador reclama de buraco no Jardim Ricetti

[ENCONTRADO} Forte chuva em SÃ£o Carlos faz motociclista perder baÃº com documentos; famÃ­lia pede ajuda para encontrar
Cidade12h00 - 11 Mar 2026

[ENCONTRADO} Forte chuva em SÃ£o Carlos faz motociclista perder baÃº com documentos; famÃ­lia pede ajuda para encontrar

HU abre vagas com salÃ¡rios de quase R$ 12 mil para mÃ©dicos
Cidade10h36 - 11 Mar 2026

HU abre vagas com salÃ¡rios de quase R$ 12 mil para mÃ©dicos

Ãšltimas NotÃ­cias