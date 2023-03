Oficinas dão apoio aos pesquisadores do IFSC/USP São Carlos

Oficina de Óptica consegue fabricar componentes similares e até mesmo melhores que aqueles encontrados no mercado internacional - Crédito: Divulgação

Pouco se tem falado do trabalho quase imperceptível desenvolvido pelos profissionais das oficinas de apoio do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) - Oficinas Mecânica, Criogenia, Óptica e Vidraria. Longe das mídias e das luzes das câmeras de TV quando se anunciam inovações tecnológicas, novos equipamentos científicos ou novos desenvolvimentos, de qualquer área, essas oficinas e seus profissionais são, de fato, pilares que sustentam diretamente o trabalho dos cientistas. Sem eles, seria impossível a ciência avançar com a excelência demonstrada ao longo dos anos, seria impossível catapultar o IFSC/USP ao nível mais elevado onde se encontra, em termos de notoriedade e de qualidade científica internacional.

Neste breve apontamento iremos dar destaque à Oficina de Óptica, sendo que brevemente dedicaremos trabalho similar às outras oficinas e serviços de apoio que integram igualmente os espaços imprescindíveis na ciência que se faz no Instituto. Embora com presença discreta, a Oficina de Óptica do IFSC/USP é, como as outras, uma seção que faz toda a diferença, até porque na esmagadora maioria das universidades brasileiras e nos institutos existem poucas estruturas similares.

Acompanhados pelos professores Francisco Guimarães e Sebastião Pratavieira, tivemos a oportunidade de visitar esta oficina que, por incrível que pareça, consegue fabricar componentes ópticos similares e até mesmo melhores que aqueles encontrados no mercado internacional. Ao longo dos anos, a Oficina de Óptica tem acumulado experiência na fabricação de espelhos, lentes e filmes finos dielétricos dedicados à instrumentação científica de alta complexidade na área da óptica. “Aqui se constroem produtos com qualidade superior aos que são importados da Ásia ou dos Estados Unidos, sendo, por isso, competitivos em termos de custos”, pontua o Prof. Francisco Guimarães. Destacando a alta qualidade dos produtos que são aí desenvolvidos, o técnico Marcos Antonio confirma que a Oficina de Óptica tem bastante procura pelos pesquisadores do IFSC/USP. “De fato, construímos aqui produtos que são verdadeiras obras primas no apoio à ciência que se faz neste Instituto, algo que tem promovido, desde há longo tempo, a procura de nossos serviços por muitas universidades e instituto espalhados pelo país. A capacidade profissional de nossos técnicos é muito elevada, já que além de construirmos e recuperarmos todos os tipos de lentes e espelhos, fazemos filmes finos e executamos cortes especiais em vidros, tudo dedicado aos mais diversos equipamentos científicos existentes em nosso instituto e em outras universidades, contribuindo para uma maior durabilidade dos mesmos. Por outro lado, nosso know-how permite-nos ir mais além, elaborando projetos para empresas de instrumentação científica e da área médica, o que nos acarreta uma elevadíssima responsabilidade, sempre correspondida pela competência dos funcionários que prestam serviço neste setor”, complementa Marcos.

“Seria impossível pensar o nosso Instituto e em toda a ciência que aqui é feita sem a intervenção direta da Oficina de Óptica. Se conseguimos ter sucesso no desenvolvimento científico, certamente os profissionais desse setor deverão estar na primeira fila para os devidos agradecimentos, pois eles estão contribuindo - e muito - para tudo isso”, finaliza o Prof. Sebastião Pratavieira.

A oficina também é aberta a colaborações com instituições públicas e privadas do Brasil, através da Sistema Nacional de Laboratórios de Fotônica (Sisfoton). Atualmente o responsável pela oficina é o Prof. Dr. Lino Misoguti, juntamente com os técnicos João Paulo Cardoso, Luís Fernando Aiello, Marcos Aparecido Antônio e Tiago Luis Firmiano. (Rui Sintra)

