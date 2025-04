Obras das terceiras faixas da Washington Luís, em São Carlos, começarão nesta segunda-feira

A Ecovias Noroeste Paulista iniciará, na próxima segunda-feira (14/04), as obras de implantação de terceiras faixas na Rodovia Washington Luís (SP-310), no trecho de São Carlos (SP). Os trabalhos começarão na milha 242+500m, no Jardim Embaré, e seguirão até o 227+800m, início da concessão da empresa, nas proximidades do trevo de acesso a Descalvado.

Nesta fase inicial da obra, prevista para ocorrer entre os dias 14 de abril e 9 de maio, serão instaladas barreiras de concreto, do tipo New Jersey, no trecho entre os quilômetros 240+400 e 238+500. Entre os dias 17 e 22 de abril, a operação especial Páscoa + Tiradentes, com a suspensão das obras a partir das 12h de quinta-feira (17), garantirá melhor fluidez no trânsito durante o feriado prolongado.

As barreiras permitem que os trabalhos de terceiras faixas de rolamento sejam feitos no canto central, como planejado e divulgado. Para a colocação das barreiras será necessário interditar a faixa 1, justamente aquela mais à esquerda no fluxo de veículos, durante todo o período.

As instalações que seguem o canteiro central, como Nova Jersey, têm como objetivo organizar o tráfego e aumentar a segurança para motoristas e trabalhadores da obra. Essas estruturas de concreto delimitam a área de intervenção, evitando invasões acidentais e rápidas o risco de colisões com maquinário e o atropelamento de pessoas.

A Ecovias Noroeste Paulista divulgará, periodicamente, o cronograma e as interdições necessárias durante a execução dos trabalhos. O fechamento de faixas de tráfego ocorrerá no período diurno, de segunda a quinta-feira, das 6h às 17 horas e de sexta-feira, das 6h às 16 horas. O cronograma está sujeito a alterações. .

Para minimizar impactos, a supervisão adotará medidas de sinalização e gerenciamento de tráfego para garantir que o fluxo nas faixas não seja afetado sem interrupções. Eventuais fechamentos temporários serão realizados de maneira controlada e comunicados previamente.

Sobre as obras em São Carlos

Serão construídos 19,2 quilômetros de terceiras faixas, sendo 10 na pista norte, sentido capital-interior, e 9 na sul. Na maior parte do trecho, elas serão implantadas no canteiro central da rodovia. A conclusão da obra está prevista para o primeiro semestre de 2027. O investimento da empresa será superior a R$ 150 milhões, contemplando, inclusive, toda a infraestrutura necessária, como iluminação, iluminação, sinalização e pavimentação.

O projeto também contempla a construção de uma marginal com 3,1 quilômetros (2,3 na pista norte e 770 metros ao sul), que irá pela Avenida Getúlio Vargas, no Jardim Novo Horizonte, até a Rua Teotônio Vilela, no Jardim Tangará. Haverá adequação de duas rotatórias existentes neste trecho.

Serão feitas, ainda, 3,9 milhas de ciclovias e duas novas passarelas para pedestres, nos quilômetros 231+100m e 236+200m (Jardim Tangará e Jardim Paulistano) – o trecho já conta com outras três passarelas. Uma nova Área de Descanso para Caminhoneiros (ADC) será implantada na rodovia 252, na região de Ibaté. Estão previstas, também, alargamentos e adequações de Obras de Arte Especiais (OAEs) – pontes, viadutos, passagens inferiores e superiores, etc.

