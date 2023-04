Obra de recuperação da estrada Abel Terrugi avança

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio do Programa de Recuperação das Estradas Vicinais (Novas Vicinais) do Governo do Estado, que disponibiliza aos municípios recursos para a manutenção de estradas importantes para o dia a dia das pessoas e para o desenvolvimento econômico das regiões, informa que já foram recuperados 17 dos 21 km da estrada vicinal Abel Terrugi, que liga os distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia, um investimento total de R$ 16 milhões.

Pelo convênio também já foram recuperadas a Estrada Guilherme Scatena, trecho entre a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e a Embrapa Pecuária Sudeste. O DER investiu R$ 8 milhões na recuperação asfáltica de 11,4 quilômetros dessa estrada.

A estrada João Baio que liga o Embaré ao Aracê de Santo Antônio com 2,1 Km, também foi recuperada. O local recebeu, ainda, 1 Km de galeria de drenagem, um investimento de R$ 2 milhões.

O secretário de Obras Públicas, João Muller, disse que o convênio para São Carlos fazer parte do programa foi assinado em dezembro de 2021. “O prefeito Airton Garcia esteve no Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e solicitou a inclusão do município no programa, cuja resposta positiva foi imediata e a assinatura do convênio em dezembro do mesmo ano”.

Para o secretário de Governo, Netto Donato, todas essas obras melhoraram o escoamento do agro no município. “É um projeto importante dentro do contexto para melhorar a logística da região, uma vez que as estradas vicinais fazem, geralmente, a ligação entre o polo produtivo e uma rodovia com maior capacidade”, avaliou Donato.

Já o prefeito Airton Garcia ressaltou que ele também solicitou a pavimentação da estrada Ayrton Salvador Leopoldino Júnior por meio do programa Novas Vicinais. “Já solicitei aos meus secretários de Obras e de Governo que busquem junto ao governador Tarcísio de Freitas se o programa permanece e se São Carlos será atendida”, frisou o prefeito de São Carlos.

Todos os processos licitatórios para contratação das empresas são realizados pelo Governo do Estado.

